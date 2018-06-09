SPOR

Hebei China Fortune ve Shanghai Shenhua'dan Bafetimbi Gomis'e 10 milyon Euro

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.06.2018 18:31 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın şampiyonluğunda attığı gollerle kilit rol oynayan Bafetimbi Gomis'e, Çin'de teklifler geldiği öğrenildi. Hebei China Fortune ve Shanghai Shenhua, 32 yaşındaki Gomis için yaklaşık 10 milyon Euro'yu (52.9 milyon TL) gözden çıkardı.

Hebei China Fortune ve Shanghai Shenhua'dan Bafetimbi Gomis'e 10 milyon Euro

Galatasaray'ın, bu sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Bafetimbi Gomis'e, transfer teklifleri geldiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre Gomis'in peşine, Uzak Doğu'dan iki takımın düştüğü bildirildi.

Çin Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune ve Shanghai Shenhua'nın, geride bıraktığımız sezonda harika bir performans göstererek Süper Lig'de gol kralı unvanını elde eden Gomis konusunda ısrarcı oldukları ifade edildi.

SATMA İHTİMALİ YÜKSEK
UEFA'nın gözetiminde olduğu için maddi anlamda rahatlayacağı her türlü imkanı değerlendirmek isteyen Cim Bom'da yönetimin, Çin kulüplerinin tekliflerini dinleyeceği bilgisine ulaşıldı. Hem Fortune hem de Shenhua'nın bonservis bedeli olarak 10 milyon Euro (52.9 milyon TL) civarında bir parayı gözden çıkardıkları vurgulandı.

Bu rakamın resmiyet kazanması durumunda Aslan'ın, Fransız yıldızı satma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor. Beşiktaş'tan Talisca da sürpriz bir şekilde Çin temsilcisi Guangzhou Evergrande'ye transfer olmuştu. (Fanatik)

PARTNERİşte Kıraç'ın çiftlik hayatı İşte Kıraç'ın çiftlik hayatı
Fatih Terim İrfan Can Kahveci'yi Galatasaray'da görmek istiyorFatih Terim İrfan Can Kahveci'yi Galatasaray'da görmek istiyor
Galatasaray'ın yeni golcüsü Ahmed MusaGalatasaray'ın yeni golcüsü Ahmed Musa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bafetimbi Gomis Hebei China Fortune Shanghai Shenhua

En Çok Okunan Haberler

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Fenerbahçe'de Ersun Yanal bombası

Fenerbahçe'de Ersun Yanal bombası

Fatih Terim İrfan Can Kahveci'yi Galatasaray'da görmek istiyor

Fatih Terim İrfan Can Kahveci'yi Galatasaray'da görmek istiyor

Fenerbahçeli eski futbolcu Fadıl Vokrri hayatını kaybetti

Fenerbahçeli eski futbolcu Fadıl Vokrri hayatını kaybetti

Avrupa'da gerçekleşmesi beklenen transferler

Avrupa'da gerçekleşmesi beklenen transferler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hebei China Fortune ve Shanghai Shenhua'dan Bafetimbi Gomis'e 10 milyon Euro

Hebei China Fortune ve Shanghai Shenhua'dan Bafetimbi Gomis'e 10 milyon Euro

Fatih Terim İrfan Can Kahveci'yi Galatasaray'da görmek istiyor

Fatih Terim İrfan Can Kahveci'yi Galatasaray'da görmek istiyor

Galatasaray'ın yeni golcüsü Ahmed Musa

Galatasaray'ın yeni golcüsü Ahmed Musa

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Depay Milan'a, Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

Depay Milan'a, Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

Galatasaray, Balotelli'nin transfer haberlerini yalanladı!

Galatasaray, Balotelli'nin transfer haberlerini yalanladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.