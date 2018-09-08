Hector Bellerin: Uzun saçlı olduğum için bana gay diyorlar

Oynadığı futbol kadar imajı ile de dikkat çeken Arsenal'in İspanyol futbolcusu Hector Bellerin, ilginç açıklamalarda bulundu.

''UZUN SAÇLIYIM DİYE GAY DİYORLAR''

İspanyol sağ bek, ''Bazı insanlar çok saldırgan olabiliyor. Uzun saçlıyım diye bana gay diyorlar. Hakeretlerde bulunuyorlar. Farklı olduğunuzda hemen hedef oluyorsunuz.'' diye konuştu.

Gelen hakaretler nedeniyle bir dönem sosyal medya hesaplarını kapatmayı düşündüğünü de belirten Bellerin, ''Artık hakarete varan mesajlar alıyorum. Her gün böyle insanlarla başa çıkabilmeyi öğrendim.'' dedi.

(Sporx)





