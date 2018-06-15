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Hector Cuper'den Trezeguet ve Galatasaray açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.06.2018 14:01 | Son Güncelleme

Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Hector Cuper, Galatasaray'ın olası Trezeguet transferi hakkında konuştu.

Hector Cuper'den Trezeguet ve Galatasaray açıklaması

Önümüzdeki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil edecek olan Galatasaray, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Devler Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Sarı Kırmızılılar'ın hedefinde uzun bir süredir Kasımpaşa forması giyen Trezeguet vardı.

Bu sezon Kasımpaşa formasıyla gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Mısırlı futbolcunun transferi için Sarı Kırmızılı yöneticiler yoğun çaba harcıyordu. Kasımpaşa Başkanvekili Hilmi Öksüz ise son yaptığı açıklamada "G.Saray resmen istedi, bizimle görüştüler. Trezeguet bir takımla anlaşır ve 5 milyon euroyu nakit öderse, gidebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Sözleşmesinde 5 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi olan Mısırlı yıldız için bir açıklama da milli takımdan hocası Hector Cuper'den geldi. 2018 Dünya Kupası için takımıyla birlikte Rusya'da bulunan Cuper, Galatasaray'ın Trezeguet'ye olan ilgisini resmen doğruladı.

Ülkemizde de Orduspor'u çalıştıran dünyaca ünlü teknik adam, Tutto Mercato Web'e verdiği demeçte Cim Bom'un Trezeguet transferiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Trezeguet, bu Dünya Kupası'nda sürpriz yapabilir. Galatasaray'ın gözlerini ona çevirmesi kesinlikle tesadüf değil."

23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geride bıraktığımız sezonda Kasımpaşa formasıyla 33 maçta 16 gol ve 8 asist kaydetti. Mısırlı yıldızın Kasımpaşa'yla olan sözleşmesi 2020 yazında sona eriyor.

(FANATİK)

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hector cuper Galatasaray trezeguet

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