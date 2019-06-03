SPOR

Hector Cuper: Türkiye, Fransa maçına çok iyi hazırlanmalı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 03.06.2019 08:35 | Son Güncelleme

Özbekistan Milli Takımı Teknik Direktörü Hector Cuper, Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu, Dünya Şampiyonu Fransa'ya karşı oynamanın kolay olmayacağını belirterek, "O maça çok iyi hazırlanmanız lazım. Beklentinin yüksek olması benim için şaşırtıcı olmaz" dedi.

Hector Cuper: Türkiye, Fransa maçına çok iyi hazırlanmalı

Özbekistan Milli Takımı, Alanya’da karşılaştığı hazırlık maçında A Milli Futbol Takımı’na 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cuper, kendileri açısından iyi bir maç olduğunu söyledi.
Türkiye’nin FIFA sıralamasında ilk 30 içinde olduğunu aktaran Cuper, “Türkiye güçlü bir takımdı ve bunun bilincindeydik. Olabildiğince en yüksek seviyede mücadele etmeye çalıştık. Bazı noktalarda iyi işler yaptık. Beni en çok üzen takımım adına duran toptan gol yedik. Atak hızlı şekilde gelişti, bu konuda iyi çalışmalıyız. Bunlar mücadele gerektiren maçlar, iyi takımlara karşı oynadığınız zaman kendinizi daha iyi görebiliyorsunuz. Bizim için verimli bir maç oldu. Skordan memnun değilim takımım açısından” diye konuştu.

"BASKIYI KIRMALIYIZ"
Oyuncularının iyi mücadele ettiğini dile getiren Cuper, “Yeni oyunculara zaman vermemiz gerekir. Türkiye’ye karşı oynarken baskıyı kırmamız gerekirdi. Bazen iyi başlayıp sonuçlandıramadığımız pozisyonlar oldu. Bunlar daha da iyileşecek. Baskıyı kırıp ileride pozisyonlar bulmalıyız” diye konuştu.

"FRANSA MAÇI KOLAY DEĞİL"
Türkiye’nin Fransa maçını değerlendirmesi istenen Cuper, “Böyle maçlar öncesinde beklentilerin olması gerekir. Dünya Şampiyonuna karşı oynamak kolay iş değil. Her maça beklentiyle başladığınız zaman iyi hazırlanabilirsiniz. Maç içinde değişkenler olabilir. Türkiye açısından kolay olmayacaktır. Türkiye topa sahip olan, iyi pres yapan takım, gün geçtikçe ilerleyecektir. İyi çalıştıkları zaman beklenti içinde olmanız doğal. O maça çok iyi hazırlanmanız lazım. Beklentinin yüksek olması benim için şaşırtıcı olmaz” ifadelerine yer verdi.

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldiAnnesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
''İnşallah Avrupa Şampiyonası’na gideriz''''İnşallah Avrupa Şampiyonası’na gideriz''
Griezmann'dan Türkiye itirafıGriezmann'dan Türkiye itirafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hector cuper özbekistan milli takımı Türkiye - Fransa

En Çok Okunan Haberler

YSK duyurdu: Yenilenecek seçimlerde görevlerine devam edecekler

YSK duyurdu: Yenilenecek seçimlerde görevlerine devam edecekler

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Ay-Yıldızlılarımız, Özbekistan'ı da yıktı

Ay-Yıldızlılarımız, Özbekistan'ı da yıktı

''Fikret Orman istifa etmeli''

''Fikret Orman istifa etmeli''

G.Saray'ı dağıtıp şampiyon oldular

G.Saray'ı dağıtıp şampiyon oldular

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

A Milli Takım'da sakatlık şoku

A Milli Takım'da sakatlık şoku

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Mesut Özil, milli takımı neden reddettiğini açıkladı!

Mesut Özil, milli takımı neden reddettiğini açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ozan Tufan: İnşallah Avrupa Şampiyonası’na gideriz

''İnşallah Avrupa Şampiyonası’na gideriz''

Griezmann'dan Türkiye itirafı: Çok zor bir maç oynayacağız

Griezmann'dan Türkiye itirafı

Türkiye 2 - 0 Özbekistan

Ay-Yıldızlılarımız, Özbekistan'ı da yıktı

Şenol Güneş: Dileğim Avrupa Şampiyonası'na katılmak

Şenol Güneş dileğini açıkladı

Cenk Tosun 2 ay sahalardan uzak kalacak

Cenk Tosun'dan kötü haber

TFF, Şenol Güneş'in doğum gününü kutladı

TFF'den Güneş'e kutlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.