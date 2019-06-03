Hector Cuper: Türkiye, Fransa maçına çok iyi hazırlanmalı

Özbekistan Milli Takımı, Alanya’da karşılaştığı hazırlık maçında A Milli Futbol Takımı’na 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cuper, kendileri açısından iyi bir maç olduğunu söyledi.

Türkiye’nin FIFA sıralamasında ilk 30 içinde olduğunu aktaran Cuper, “Türkiye güçlü bir takımdı ve bunun bilincindeydik. Olabildiğince en yüksek seviyede mücadele etmeye çalıştık. Bazı noktalarda iyi işler yaptık. Beni en çok üzen takımım adına duran toptan gol yedik. Atak hızlı şekilde gelişti, bu konuda iyi çalışmalıyız. Bunlar mücadele gerektiren maçlar, iyi takımlara karşı oynadığınız zaman kendinizi daha iyi görebiliyorsunuz. Bizim için verimli bir maç oldu. Skordan memnun değilim takımım açısından” diye konuştu.

"BASKIYI KIRMALIYIZ"

Oyuncularının iyi mücadele ettiğini dile getiren Cuper, “Yeni oyunculara zaman vermemiz gerekir. Türkiye’ye karşı oynarken baskıyı kırmamız gerekirdi. Bazen iyi başlayıp sonuçlandıramadığımız pozisyonlar oldu. Bunlar daha da iyileşecek. Baskıyı kırıp ileride pozisyonlar bulmalıyız” diye konuştu.