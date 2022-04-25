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Hedefleri 2024'te zirve

25.04.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan görme engelli milli sporcu Nazan Akın: "Hedefim olimpiyatta şampiyon olmak çünkü kendimi geçebilmem için şampiyon olmam lazım" - Tokyo Paralimpik Oyunları'nda üçüncülük kürsüsüne çıkan görme engelli milli sporcu Recep Çiftçi: "Bu kez altın madalya alarak İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum"

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Judoda paralimpik oyunlarda dereceleri bulunan görme engelli milli sporcular Nazan Akın ve Recep Çiftçi, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Londra'da 2012'de gerçekleşen Paralimpik Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Nazan ile 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda üçüncülük kürsüsüne çıkan Recep, Mersin'de çalışmalarını sürdürüyor.

Paris'te altın madalyaya uzanmak için ter döken görme engelli judo milli takımı sporcuları Nazan ve Recep, 2024'te İstiklal Marşı'nı da Fransa'da okutmayı amaçlıyor.

- "Amacım İstiklal Marşı'nı okutmak"

Görme engelli milli sporcu Nazan Akın, AA muhabirine, 15 yıllık judo kariyerinin dolu dolu geçtiğini söyledi.

Londra'da 2012'deki oyunlarda gümüş madalya kazandığın anımsatan Nazan, "Bu aynı zamanda Türkiye için tarihin ilk gümüş madalyası. Aynı zamanda da son madalyası. Judoya ara vermiştim. Tekrar sahalara döndüm. Çok mutluyum." dedi.

Nazan, çeşitli Avrupa ve dünya şampiyonlarında çok sayıda derecesinin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Önceliğimiz olimpiyatlar. Bunun için puan yarışmaları var. Hocalarımızın eşliğinde iyi bir antrenman sürecinden geçiyoruz. Tüm gücümüzle ülkemizin bayrağını dalgalandırmak için savaşıyoruz. Hedefim olimpiyatta şampiyon olmak çünkü kendimi geçebilmem için şampiyon olmam lazım. Olimpiyatta şampiyon olabilmem için de Avrupa ve dünyada birinci, en kötü ikinci olmam lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüğümde 'altın olacak' dedi. Zaten o yüzden burada çaba gösteriyoruz. Göğsümüze Türk bayrağı çakıldıktan sonra her şeyi unutabiliyoruz. Amacım İstiklal Marşı'nı okutmak. Bunun için de şampiyonluktan başka yolumuz yok. Allah nasip ederse olimpiyatlarda şampiyon olmak istiyoruz."

- "Bu kez altın madalya almak istiyorum"

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Recep Çiftçi de öncelikle bu yıl İtalya'da 8-9 Eylül'de gerçekleştirilecek Görme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası ile Azerbaycan'da 7-9 Kasım'da düzenlenecek Görme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası'na birincilik kürsüsüne çıkmayı hedeflediğini dile getirdi.

En büyük hedefinin de 2024'teki Paris Paralimpik Oyunları'nda başarı elde etmek olduğunu aktaran Recep, şunları kaydetti:

"Tokyo'da ne kadar çalışmam gerektiğini anladım. Bu nedenle antrenmanlarımı ve performans ağırlığını biraz daha yükselttim. Şu anda 2024'teki Paris Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyorum. Ona da göre çalışıyorum. Hedefim altın madalya. Alacağıma da inanıyorum. Bu kez altın madalya alarak İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum."

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