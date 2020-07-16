Hedefleri "en iyi döner kanat" olmak

Öğrencilerin havacılık ve İHA branşında tasarladıkları ürünlerle başarılı bir yol aldıklarını anlatan Erdem, şöyle konuştu:

Yarışma "döner kanat" ve "sabit kanat" kategorilerinde düzenlenecek. Kırklarelili öğrenciler ise "döner kanat" kategorisinde şampiyon olmak istiyor.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Enes Köşeli ile Efe Tunca, öğretmenleri Serkan Kahraman ve Bünyamin Uslu ile Gaziantep'te 16-20 Eylül'de düzenlenecek "TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması"na hazırlanıyor.

"Öğrenciler İHA ve SİHA konusunda söz sahibi olma yolunda hızla ilerliyorlar. Çünkü İHA ve SİHA ülke gündemimizde önemli bir yer alıyor. Havacılık ve teknoloji alanında yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimize vizyon sağlayacak projeler üretmeye başladık. Bu aşamada eylül ayı içerisinde Gaziantep'te TÜBİTAK ve TEKNOFEST'in ortaklaşa düzenlediği yarışmada kendilerine başarılar diliyoruz."

- "Üründe daha çok karbon kullandık"

Öğrencilerden Köşeli ise yarışmada şampiyon olacaklarına inandığını dile getirdi.

Tecrübe ve deneyimlerini şampiyonluğa dönüştürmek istediklerini vurgulayan Köşeli, "Yarışmadan sonra artık gerçekten hayallerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya odaklanacağız. 3 yıl öncesine kadar bu konularda bu kadar bilgili değildim. Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Sanat Merkezi'nde aldığım eğitimler ve burada bana sağlanan imkanlar faydalı oldu. Yarışma için ideal ve başarılı bir ürün oluşturduk. Hedefimiz şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.

Tasarladıkları üründe daha çok karbon malzeme kullandıklarını belirten Köşeli, şunları kaydetti: