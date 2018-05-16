Heerenveen'in teknik direktörlük görevine Jan Olde Riekerink getirildi

Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan Jan Olde Riekerink'in yeni adresi belli oluyor. Hollanda Eredivisie ekiplerinden Heerenveen'in yeni teknik direktörünün Jan Olde Riekerink olması bekleniyor.
Eredivisie Avrupa Ligi Play Off yarı finalinde Utrecht'e elenen Heerenveen'de teknik direktör Jurgen Streppel'in görevine kısa süre içinde son verilecek. Hollanda basınında yer alan habere göre Heerenveen, göreve 55 yaşındaki Riekerink'i getirmeyi planlıyor.
İki taraf arasında görüşmelerin yapıldığı belirtilirken, Jan Olde Riekerink de konuyla ilgili sorulan soruyu yanıtladı. Riekerink, bazı takımlarla görüştüğünü söylerken ''Şu an Hollanda'dan birkaç takımla görüşmem oldu ancak isimlerini söyleyemem. Kısa süre içerisinde bir karar vereceğim'' ifadelerini kullandı.
Jan Olde Riekerink, Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı. Hollandalı teknik adam daha önce Emmen ve Gent ekiplerinde teknik direktör olarak görev yapmıştı. (SPORX)
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