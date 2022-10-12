Heidi Klum'dan 18 yaşındaki kızıyla dudak dudağa paylaşım!

Dünyaca ünlü Alman manken Heidi Klum'un, 18 yaşındaki genç kızı ile öpüştüğü kareler sosyal medyayı salladı. Güzelliğini hala koruyan 49 yaşındaki manken Heidi Klum, kendisi gibi model olmak isteyen kızıyla objektif karşısına geçti.



Güzelliği ile annesini aratmayan Leni Klum, annesi gibi model olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. İki güzel kadın iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçti. Bir iç çamaşırı markasının çekimine katılan anne-kız güzelliğiyle hayran bıraktı.

Kamera karşısına geçen anne-kız, “bir anne ve kızı arasındaki özgüven, yaşam sevinci ve sevginin ikonları” temasıyla çekimde rol aldılar. Paylaşılan çekim videosunda Heidi Klum ile Leni Klum'un dudak dudağa öpüştüğü anlarda yer aldı. Videoyu gören sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Kendi sosyal medya hesabından o videoyu paylaşan Heidi Klum, "Gerçek yönetmen… Uzun zamandır arkadaşım... Tüm gün dans edip şarkı söylememizi sağladığın için teşekkür ederiz." notunu düştü.



