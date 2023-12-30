MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Heidi Klum kimseyi umursamadı! Denize üstsüz giyip plajda dolaştı

Heidi Klum kimseyi umursamadı! Denize üstsüz giyip plajda dolaştı

30.12.2023 08:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heidi Klum St Barts'ta tatil yaparken beyaz tanga bikini altından başka bir şey giymeyerek fit vücudunu sergiledi. Model yıllara meydan okuyan görüntüsünü sergilerken üstsüz şekilde etraftaki kimseyi umursamadan plajda dolaştı.

America's Got Talent jüri üyesi, eski model Heidi Klum 34 yaşındaki kocası Tom Kaulitz ile romantik bir kaçamak için adaya gitti.

The U.S. Sun tarafından özel olarak elde edilen fotoğraflar, 50 yaşındaki Heidi'nin çıplak şekilde plajda keyif yaptığını gösteriyordu.

Sırt ve göğüs dekoltesiyle boy gösterdi! Hayranları mest oldu Sırt ve göğüs dekoltesiyle boy gösterdi! Hayranları mest oldu

Bazı fotoğraflarda süper model tanga bikinisi dışında hiçbir şey giymemişti. Üstsüz şekilde denize giren ve plajda vakit geçiren Klum kimseyi umursamadı.

Untitled-1

Müzisyen Tom Kaulitz ile mutlu bir evliliği olan model Heidi Klum, cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Eski Victoria's Secret modeli Noel tatilinde yine bu halleriyle gündem olmayı başardı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme seks sembolü olarak damga vurdu! Son halini paylaştıBir döneme seks sembolü olarak damga vurdu! Son halini paylaştı
Heyecanla bekleniyordu! Gaddar'ın ilk afişi yayınlandıHeyecanla bekleniyordu! Gaddar'ın ilk afişi yayınlandı
"100. yılımızda Araplara meze ettiler TÜRK takımlarını" yazan Şahan Gökbakar'a Disney hatırlatması"100. yılımızda Araplara meze ettiler TÜRK takımlarını" yazan Şahan Gökbakar'a Disney hatırlatması
Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum Model yaşında
En Çok Okunan Haberler
Suudilerden gece yarısı açıklama: TFF ile böyle anlaşmıştık, anlaşmaya uyulmadı!

Suudilerden gece yarısı açıklama: TFF ile böyle anlaşmıştık, anlaşmaya uyulmadı!

Fenerbahçe ve Galatasaray yurda döndü!

Fenerbahçe ve Galatasaray yurda döndü!

''Bu adamı araştırsınlar, isterlerse benim son yayınım olsun''

''Bu adamı araştırsınlar, isterlerse benim son yayınım olsun''

Kredi kartını verdi büyük tuzağa düştü! 94 bin liralık acı fatura…

Kredi kartını verdi büyük tuzağa düştü! 94 bin liralık acı fatura…

Mehmet Büyükekşi için yolun sonu!

Mehmet Büyükekşi için yolun sonu!

Asgari ücrete zam kararı Resmi Gazete'de

Asgari ücrete zam kararı Resmi Gazete'de

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.