Heidi Klum kimseyi umursamadı! Denize üstsüz giyip plajda dolaştı

America's Got Talent jüri üyesi, eski model Heidi Klum 34 yaşındaki kocası Tom Kaulitz ile romantik bir kaçamak için adaya gitti.

The U.S. Sun tarafından özel olarak elde edilen fotoğraflar, 50 yaşındaki Heidi'nin çıplak şekilde plajda keyif yaptığını gösteriyordu.

Bazı fotoğraflarda süper model tanga bikinisi dışında hiçbir şey giymemişti. Üstsüz şekilde denize giren ve plajda vakit geçiren Klum kimseyi umursamadı.

Müzisyen Tom Kaulitz ile mutlu bir evliliği olan model Heidi Klum, cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Eski Victoria's Secret modeli Noel tatilinde yine bu halleriyle gündem olmayı başardı.







