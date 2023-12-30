MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burcu Özberk sırt ve göğüs dekoltesiyle boy gösterdi! Hayranları mest oldu

Burcu Özberk sırt ve göğüs dekoltesiyle boy gösterdi! Hayranları mest oldu

30.12.2023 07:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yer aldığı dizilerle adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk'in oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden. Yılbaşı tatili için yurt dışına çıkan güzel oyuncu derin dekoltesiyle hayranlarını mest etti.

Oyuncu Burcu Özberk paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor. Son olarak, 11'inci bölümüyle final yapan Kanal D'nin 'Kraliçe' dizisinde objektif karşısına geçen oyuncu Burcu Özberk sosyal medya pozları ve özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Noel tatili için yurt dışına çıktı. Siyah derin dekoltesi ve sırt dekoltesiyle pozlar veren Özberk hayranlarını mest etti.

a

Burcu Özberk'in pozlarına "Kraliçe", "Çok güzelsin", "Yine yakıyorsun" yorumları geldi.

asa

Güzel oyuncu bir süre önce kendisiyle ilgili "Her koşulda sakin kalmayı ve politik olmayı öğrenmeliyim. Sevgimi de büyük yaşarım, sevmediğimde de net belli ederim ve kimseye kendimi sevdirmeye çalışmam. Bu köşeli yanımı törpülemeliyim" demişti.

c

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"100. yılımızda Araplara meze ettiler TÜRK takımlarını" yazan Şahan Gökbakar'a Disney hatırlatması"100. yılımızda Araplara meze ettiler TÜRK takımlarını" yazan Şahan Gökbakar'a Disney hatırlatması
İbrahim Tatlıses'in kızı Suudi Arabistan'da maçı izlemeye gitti! "İstiklal Marşımızı söyledikçe..."İbrahim Tatlıses'in kızı Suudi Arabistan'da maçı izlemeye gitti! "İstiklal Marşımızı söyledikçe..."
Lüks yalısından paylaştı! "Yıllara meydan okuyor"Lüks yalısından paylaştı! "Yıllara meydan okuyor"
Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Oyuncu ünlü oyuncu
En Çok Okunan Haberler
Suudilerden gece yarısı açıklama: TFF ile böyle anlaşmıştık, anlaşmaya uyulmadı!

Suudilerden gece yarısı açıklama: TFF ile böyle anlaşmıştık, anlaşmaya uyulmadı!

Fenerbahçe ve Galatasaray yurda döndü!

Fenerbahçe ve Galatasaray yurda döndü!

''Bu adamı araştırsınlar, isterlerse benim son yayınım olsun''

''Bu adamı araştırsınlar, isterlerse benim son yayınım olsun''

Mehmet Büyükekşi için yolun sonu!

Mehmet Büyükekşi için yolun sonu!

Esenyurt’ta dehşet! ‘Sizi mermi manyağı yapacağım’ dedi, komşusunun evine kurşun yağdırdı…

Esenyurt’ta dehşet! ‘Sizi mermi manyağı yapacağım’ dedi, komşusunun evine kurşun yağdırdı…

Asgari ücrete zam kararı Resmi Gazete'de

Asgari ücrete zam kararı Resmi Gazete'de

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.