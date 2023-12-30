Burcu Özberk sırt ve göğüs dekoltesiyle boy gösterdi! Hayranları mest oldu

Oyuncu Burcu Özberk paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor. Son olarak, 11'inci bölümüyle final yapan Kanal D'nin 'Kraliçe' dizisinde objektif karşısına geçen oyuncu Burcu Özberk sosyal medya pozları ve özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Noel tatili için yurt dışına çıktı. Siyah derin dekoltesi ve sırt dekoltesiyle pozlar veren Özberk hayranlarını mest etti.

Burcu Özberk'in pozlarına "Kraliçe", "Çok güzelsin", "Yine yakıyorsun" yorumları geldi.

Güzel oyuncu bir süre önce kendisiyle ilgili "Her koşulda sakin kalmayı ve politik olmayı öğrenmeliyim. Sevgimi de büyük yaşarım, sevmediğimde de net belli ederim ve kimseye kendimi sevdirmeye çalışmam. Bu köşeli yanımı törpülemeliyim" demişti.









