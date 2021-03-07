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Heidi Klum kitap tanıtımı yaparsa... Herkes göğüslerine baktı

07.03.2021 08:56 | Son Güncelleme:
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Heidi Klum kitap tanıtımı yaparsa... Herkes göğüslerine baktı

Ünlü model Heidi Klum yine sosyal medyayı salladı. Eşinin kardeşinin kitabının reklamını yapan Klum göğüslerini sergilemeyi de ihmal etmedi.

Kendisinden 16 yaş küçük eşi Tom Kaulitz ile geçen yıl dünya evine giren 47 yaşındaki Heidi Klum, geçen yıllara inat enerjisini ve çekici fiziğini korumayı başaran bir isim.

Alman model Heidi Klum, her ne kadar faal olarak modelliği bırakmış olsa da sektöre yeni modellerin kazandırılmasını sağlayan bir yarışma programında yer alarak mesleğini ne kadar sevdiğini gösteriyor.

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Klum, sosyal medyada da çok aktif. Sık sık ev halini paylaşan ve cesur paylaşımlara da imza atan Heidi Klum son olarak okuduğu kitabı gösterdi. "Bu hafta sonu ne okuyorum" notuyla paylaşım yapan Klum tüm dikkatleri üstüne çekti. Çünkü Heidi Klum sütyensizdi ve üstünde de sadece bir bornoz vardı. Göğüslerini ön plana çıkaran Klum'a beğeni yağdı.

Klum'un tanıttığı kitap ise genç kocasının kardeşinin kitabıydı.

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Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum Instagram
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