Heidi Klum kitap tanıtımı yaparsa... Herkes göğüslerine baktı

Kendisinden 16 yaş küçük eşi Tom Kaulitz ile geçen yıl dünya evine giren 47 yaşındaki Heidi Klum, geçen yıllara inat enerjisini ve çekici fiziğini korumayı başaran bir isim.

Alman model Heidi Klum, her ne kadar faal olarak modelliği bırakmış olsa da sektöre yeni modellerin kazandırılmasını sağlayan bir yarışma programında yer alarak mesleğini ne kadar sevdiğini gösteriyor.

Klum, sosyal medyada da çok aktif. Sık sık ev halini paylaşan ve cesur paylaşımlara da imza atan Heidi Klum son olarak okuduğu kitabı gösterdi. "Bu hafta sonu ne okuyorum" notuyla paylaşım yapan Klum tüm dikkatleri üstüne çekti. Çünkü Heidi Klum sütyensizdi ve üstünde de sadece bir bornoz vardı. Göğüslerini ön plana çıkaran Klum'a beğeni yağdı.

Klum'un tanıttığı kitap ise genç kocasının kardeşinin kitabıydı.

