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Heidi Klum ödül gecesinde her yerden dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

28.03.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iheartradio Müzik Ödül Töreni’ne katılan model Heidi Klum yine dikkat çekmeyi başardı. Genç kocasıyla verdiği müstehcen pozlarla dikkat çeken Klum yıllara meydan okuyan güzelliğini dekoltelerle tamamladı.

Heidi Klum ödül gecesinde her yerden dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

90’lı yılların ünlü modeli ve şimdilerde 'America’s Got Talent' adlı yarışmanın jüri üyesi olan Heidi Klum iheartradio Müzik Ödül Töreni’nde dikkatleri üzerine çekti.

49 yaşındaki Alman süper model, önden büyük bir dekolte ve sıkı bacaklarını gösteren yan yırtmacı olan mavi bir elbiseyle dikkat çekti.

Göbek, bacak, sırt ve göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Klum göz makyajını da elbisesiyle aynı tonlarda yaparak güzelliğiyle yine gecede öne çıktı.

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Yıllara meydan okuyan model daha önce bacaklarını sigortalatmıştı. Bacaklarını sigortalatmasıyla ilgili konuşan Klum bir bacağının diğerinden daha pahalı olduğunu söylemişti.

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