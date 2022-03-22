Heidi Klum Vegas'ta! Sütyeni ve külotlu çorap kombini şaşırttı

Çıplaklık konusunda hiç çekinmeyen ünlü model Heidi Klum yine ilginç paylaşımlara imza attı. 48 yaşındaki Heidi Klum Vegas'a gitti. Vegas'ta cam kenarında pozlar veren güzel model hayranlarının dikkatini çekti.

Son dönemde bir yetenek yarışmasında seçici kurul üyesi olan Heidi Klum, aynı zamanda tasarımcılığa da yöneldi. Klum, mesleki çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da hep gündemde oluyor. Dört çocuk annesi olan Heidi Klum, Tokio Hotel adlı müzik grubuyla tanınan eşi Tom Kaulitz ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Kocasıyla da iddialı pozlarını paylaşan model bu sefer tekti. Sütyeni ve siyah ilginç tasarıma sahip külotlu çorap kombinini topuklu ayakkabıyla tamamlayan Heidi Klum hayranlarını mest etti.

Klum geçtiğimiz günlerde "Ailemle birlikte çok özgür bir ortamda büyüdüm... Çıplaklar plajına giderdik. Çok açık fikirliyiz" demişti.



