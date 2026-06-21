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Dudak dolgusu yer değiştirdi! Yara dokularını aldırdı

Dudak dolgusu düzeltme operasyonu için Brüksel'e giden Katie Price, işlem sonrası yüzündeki ve dudaklarındaki şişliği sosyal medyada paylaştı. Ünlü ismin son hali takipçilerini şaşkına çevirirken, hayranlarından peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi.

Dudak dolgusu yer değiştirdi! Yara dokularını aldırdı

İngiliz televizyon yıldızı ve eski model Katie Price, dudak dolgusu düzeltme operasyonunun ardından yüzündeki şişlikleri takipçileriyle paylaştı.

48 yaşındaki Price, daha önce dudak dolgusunun zamanla yer değiştirmesi nedeniyle dudak çevresinde sertleşmeler ve yara dokuları oluştuğunu açıklamıştı. Bu sorunu gidermek için Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden ünlü isim, operasyon sonrası son halini sosyal medya hesabında yayınladı.

Dudak dolgusu yer değiştirdi! Yara dokularını aldırdı 1

Operasyondan saatler sonra otel odasından bir video paylaşan Price, dudaklarındaki yara dokularının temizlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Dudak dolgusu yer değiştirdi! Yara dokularını aldırdı 2

"Başlamadan önce biliyorum, nasıl göründüğümün farkındayım. Dün Brüksel'de dudaklarımdaki tüm yara dokuları alındı. Bu yüzden şu an oldukça şiş durumdalar."

Dudak dolgusu yer değiştirdi! Yara dokularını aldırdı 3

Paylaştığı fotoğrafta yüzü ve dudaklarının belirgin şekilde şiş olduğu görülen Price'a takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

HER YERİNE BOTOKS YAPTIRDI

Beş çocuk annesi olan Katie Price, yıllar içinde burun estetiği, yüz germe operasyonları, diş kaplamaları, dudak dolgusu, botoks ve meme estetiği dahil çok sayıda kozmetik işlem yaptırmasıyla sık sık gündeme gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Katie Price
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