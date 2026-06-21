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Ömür Usta kadrosu şekilleniyor! Ömür Usta oyuncuları kimler?

Nurgül Yeşilçay, Gonca Vuslateri ve Bülent İnal'ın başrolde olacağı Ömür Usta dizisinin oyuncu kadrosu netleşiyor.

Ömür Usta kadrosu şekilleniyor! Ömür Usta oyuncuları kimler?

Hilal Saral’ın yönetmen koltuğuna oturacağı, Çağla Kızılelma’nın yazdığı NOW’ın Ay Yapım imzalı dizisi “Ömür Usta”nın 20 Temmuz’dan sonra sete çıkması planlanıyor.

Brezilya yapımı Fina Estampa dizisinden uyarlanan dizide Nurgül Yeşilçay (Ömür), Gonca Vuslateri (Nevra), Bülent İnal (Tunç), Enes Koçak (Mete), Cemre Arda (Nazlı), Gülçin Kültür (Gülsüm), Pınar Çağlar Gençtürk (Yıldız) ve Zerrin Sümer (Müzeyyen) başlıca rolleri paylaşıyor.

Ömür Usta kadrosu şekilleniyor! Ömür Usta oyuncuları kimler? 1

ÖMÜR USTA'YA YENİ OYUNCULAR

Eşi evden ekmek almak için giden ve bir daha dönmeyen Ömür’ün milli piyangoyla beraber hayatının değişme hikâyesini etkili bir dille ele alan dizinin kadrosuna Ömür’ün (Nurgül Yeşilçay) büyük oğlu “Cüneyt”i Asilhan Kurşun, Cüneyt’in çalıştığı restorandaki iş arkadaşı Dilara’yı Ceren Aslan, Ömür’ün kardeşi Gülsüm’ün(Gülçin Kültür) eşi Şahin’i Mert Carim, Gülsüm ile Şahin’in kızları Zeynep’i Melis Girşen ve dolmuş şoförü “Safiye”yi Aydan Kaya canlandıracak.

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Nurgül Yeşilçay
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