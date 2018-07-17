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Heimir Hallgrimsson İzlanda Milli Takımı'ndan ayrıldı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 17.07.2018 17:11 | Son Güncelleme

İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, Dünya Kupası sonrası görevinden ayrıldı.

Heimir Hallgrimsson İzlanda Milli Takımı'ndan ayrıldı!

İzlanda Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, görevinden ayrıldı.

İzlanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 51 yaşındaki teknik adamın kendi isteğiyle milli takımdaki görevinden ayrıldığı belirtildi.

Ülkesinde aynı zamanda dişçilik mesleğini de sürdüren Hallgrimsson yönetiminde tarihinde ilk kez 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan İzlanda, turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.

İzlanda Milli Takımı'nın önceki teknik direktörü Lars Lagerback'in 2011'de yardımcılığını üstlenen Hallgrimsson, 2014'te ise Lagerback ile takımı ortaklaşa çalıştırmaya başladı. Avrupa Futbol Şampiyonası'na 2016'da ilk kez katılan ve çeyrek finale kadar yükselen İzlanda'da Lagerback, Norveç Milli Takımı'nı çalıştırarak yoluna devam ederken, Hallgrimsson ise İzlanda'yı tek başına çalıştırmaya devam etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İzlanda Milli Takımı Heimir Hallgrimsson

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