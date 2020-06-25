YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Hekimhan Belediyesi’nden ilaçlama çalışması

Hekimhan Belediyesi’nden ilaçlama çalışması

MALATYA HABERLERİ  | 25.06.2020 11:24 | Son Güncelleme

Malatya’nın Hekimhan İlçesi Belediyesi tarafından her yıl yaz aylarında yapılan haşere ilaçlama çalışmaları, bu senede aşırı sıcakların başlamasıyla yeniden başlatıldı.Hekimhan Belediyesi, aşırı sıcaklarla birlikte yurttaşların haşere ve sineklerden uzak bir yaz geçirmesi için ilaçlama çalışması başlattı.

Malatya’nın Hekimhan İlçesi Belediyesi tarafından her yıl yaz aylarında yapılan haşere ilaçlama çalışmaları, bu senede aşırı sıcakların başlamasıyla yeniden başlatıldı.
Hekimhan Belediyesi, aşırı sıcaklarla birlikte yurttaşların haşere ve sineklerden uzak bir yaz geçirmesi için ilaçlama çalışması başlattı. Belediye ekipleri, her gün kent merkezindeki cadde, sokak ve mahallelerde haşerelerin üreme kaynağı olan yerleri ilaçlıyor.
Hekimhan’ın mahalle, cadde ve sokaklarıyla birlikte, buralardaki yeşil alanlar, çöp alanları, dereler ve park gibi yerleri belirli bir program dahilinde her gün düzenli olarak ilaçlayan ekipler, halk sağlığını tehdit eden uçan haşerelere yönelik ilaçlaması yapıyor. İlaçlama çalışmalarında, doğal dokuya zarar vermeyen, Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun ilaçlar kullanıyor.
Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, yaptıkları ilaçlama çalışmasıyla ilgili verdiği bilgide, "Aşırı sıcaklara bağlı olarak artan haşerelere karşı kentin tüm cadde ve sokaklarında ilaçlama yapıyoruz. Yapılan ilaçlama çalışmalarının yanı sıra mahallelere bırakılan çöp konteynerleri da belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Vatandaşların sağlığını tehlikeye atmayacak düzeyde hazırlanan ilaçlama sezon sonuna kadar belirli aralıklarla devam edecek.
Önceliğimiz haşerelerin üreme kaynağı olan yerler. Belirli bir plan doğrultusunda tespit edilen bu yerleri ilaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞoke eden anlar! Sahneden seyircilerin arasına düştüŞoke eden anlar! Sahneden seyircilerin arasına düştü
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de drone destekli trafik denetimi

İzmir'de drone destekli trafik denetimi

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar kan verdi

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar kan verdi

GÜNCELLEME - Şarkıcı Alişan Manisa'da kaza yaptı

GÜNCELLEME - Şarkıcı Alişan Manisa'da kaza yaptı

70 yaşındaki adam kendini vurdu

70 yaşındaki adam kendini vurdu

Milletvekili Kaya; "Kırkdilim yolu YKS için açılacak"

Milletvekili Kaya; "Kırkdilim yolu YKS için açılacak"

Samandağ genelinde dev asayiş uygulaması

Samandağ genelinde dev asayiş uygulaması

Malatya Namaz Vakitleri 25 Haziran Perşembe

İmsak
03:08
Sabah
04:57
Öğle
12:34
İkindi
16:29
Akşam
20:01
Yatsı
21:43

Malatya Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Perşembe

Doğan Eczanesi
Merkez
Fırat Eczanesi
Merkez
Gedik Eczanesi
Merkez
Samet Eczanesi
Merkez
Yenipetek Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Dernek lokallerine kumar baskını

Dernek lokallerine kumar baskını

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

Mısır Tarlasına Kenevir Ekmişler

Mısır Tarlasına Kenevir Ekmişler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.