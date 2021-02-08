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Hekimoğlu dizisi 36. bölümden yeni fragman yayınlandı! Doktor Ateş Hekimoğlu hapse mi girecek?

08.02.2021 02:15 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu'nun 36. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Kanal D'de ekrana gelen ve Timuçin Esen'in başrolde oynadığı Hekimoğlu'nun yeni bölümünde Rehabilitasyon ve hapishane arasında seçim yapmak zorunda olan Doktor Ateş, herkes tarafından baskı görmeye devam eder. İpek'in ise artık bekleyecek sabrı yoktur ve Ateş'i bir kez daha uyarır. Ekip, Hekimoğlu'nun hastanede kalması için çabalamaya devam eder. Yeni vaka ile Ateş arasında neler yaşanacak?

Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı Hekimoğlu dizisi 9 Şubat Salı akşamı 36. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Hekimoğlu yeni bölümde Komiser Mahir, Orhan’ın ifadesi karşılığında, Hekimoğlu’na kabul etmesi zor bir anlaşma teklif ediyor.

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HEKİMOĞLU 36. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İpek, anlaşmayı kabul etmesi için Hekimoğlu üzerinde baskı kurmaya başlar.

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Hem değer verdiği bir vakasını ondan alır, hem de ilaçlarını keser.

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İpek, Hekimoğlu'nun yokluğunda, genç hastasının tedavisini üstlenir.

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Kızın yaşadığı nedeni belirsiz sıkıntıların doğuştan gelen cüceliği ile bağlantılı olup olmadığı araştırılır.

Orhan, İpek ve ekibin tüm çabalarına rağmen kızın durumu daha da kötüleşirken, Hekimoğlu ise bu sırada ilaçlarını başka yollardan bulmaya çalışmaktadır.

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Hekimoğlu olmadan genç kız iyileşebilecek mi?

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Orhan, Hekimoğlu’nu mu yoksa kendisini mi korumak için Mahir’le anlaştı?

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Hekimoğlu, anlaşmayı kabul edecek mi, yoksa hapse mi girecek?

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