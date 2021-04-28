Hekimoğlu dizisinde final öncesi bir ayrılık daha! Hekimoğlu'nun Emre Acar'ı Aytaç Şaşmaz diziye veda etti

Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı, Ojo Pictures imzalı Hekimoğlu dizisi final yapmaya hazırlanıyor.

Dizinin bitmesine dört hafta kala, flaş bir ayrılık daha yaşandı. Hekimoğlu'nda 'Zeynep Can' karakterine hayat veren Damla Colbay'ın ardından Aytaş Şaşmaz da projeye veda etti.

VEDA FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI!

Hekimoğlu dizisinde 'Emre Acar' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Aytaç Şaşmaz son bölümle birlikte diziden ayrıldı.

Aytaç Şaşmaz, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncu arkadaşlarım, abilerim, üstadlar ve tüm güzel ekip.. İyi ki varsınız, iyi ki vardınız!!"



