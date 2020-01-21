Hekimoğlu'na hangi ünlü oyuncu konuk oluyor?

Dizinin bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde şizofreni hastası olarak hastaneye gelen Gülay ve oğlu Kerem’in hikayesi ekrana gelecek. Hekimoğlu’nun bu vakayı almaya karar vermesindeki gerçek sebep ne? Gülay gerçekten akıl hastası mı yoksa alkolik mi? Gülay’ın oğlu Kerem’in büyük sırrı ne?

Tüm bunlar yaşanırken Hekimoğlu’nun bir de hayranı ortaya çıkar. Hekimoğlu’na şiirler yazan ve hayranlık besleyen hastasının gerçek hastalığı nedir?

Ünlü oyuncu Filiz Ahmet şizofreni hastası Gülay karakterini canlandırıyor...

Bugüne kadar yer almış olduğu yapımlar ile izleyicinin haklı beğenesini kazanan ünlü oyuncu Filiz Ahmet Hekimoğlu’nun yeni bölümünde konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkıyor. Başarılı oyuncu şizofreni hastası olan Gülay karakterine hayat verecek.



