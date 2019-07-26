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Hekimoğlu Trabzon FK transfere doymuyor

FUTBOL HABERLERİ  | 26.07.2019 15:33 | Son Güncelleme

Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü, Kastamonu 1966 Kulübü’nün başarılı forvet oyuncusu Muhammet Haşim Çoban’ı renklerine bağladı.

Hekimoğlu Trabzon FK transfere doymuyor

Yeni sezon hazırlık çalışmalarını Bolu’da sürdüren Trabzon ekibinin kampına katılan yetenekli futbolcu, iki yıllık sözleşme imzaladı.

Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu ile sözleşme masasına oturan Muhammet Haşim Çoban, yaptığı açıklamada “Yeni bir sezon yeni bir kulüp yepyeni bir heyecanla Hekimoğlu Trabzon FK’ya imza atmış bulunmaktayım. Böyle bir camianın içerisinde yer bulduğum için çok mutluyum. Önümüzde zor geçecek olan futbol sezonu var. Takım arkadaşlarımla birlikte bu yükü hep birlikte omuzlayacağız. Transferimin her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu ise yaptığı açıklamada, “Haşim gerek futbolu gerekse de karakteriyle çok kıymetli bir futbolcu arkadaşımız. Kendisine ailemize hoş geldin diyorum. Sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

MUHAMMET HAŞİM ÇOBAN KİMDİR?

19 Şubat 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Muhammet Haşim Çoban futbola 2005 yılında Kastamonu 1966 Kulübünde başladı. İlk profesyonelliğini 2012 yılında Osmanlı Futbol Kulübünde yaşayan yetenekli futbolcu, sırasıyla Kastamonuspor, Etimesgutspor ve Kastamonuspor 1966 kulüplerinde forma giydi. TFF 3. Ligde 69, TFF 2. Ligde 65 resmi müsabakada görev alan tecrübeli futbolcu, oynadığı bu karşılaşmalarda rakip fileleri 30 kez havalandırmayı başardı. Santrafor mevkiinde görev yapan golcü futbolcu 2019-2020 futbol sezonunda Hekimoğlu Trabzon FK formasıyla yeşil sahalarda ter dökecek.

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Hekimoğlu Trabzon FK Muhammet Haşim Çoban Bolu

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