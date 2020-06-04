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Hekimoğlu Trabzon'da iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

TRABZON HABERLERİ  | 04.06.2020 22:00 | Son Güncelleme

Hekimoğlu Trabzon'da iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 2. Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübünün yardımcı antrenör ve masörünün yeni tip koronovirüs (Kovid-19) testi pozitif çıtı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bugün kentteki özel bir hastanede teknik ekip ve çalışanlara Kovid-19 tanı testi uygulandığı belirtildi.

Sporcuların testlerinin sonucunda herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, "Fakat kulüp yardımcı antrenörümüz ve masörümüzün test sonuçları pozitif çıkmıştır. Genel durumları gayet iyi olmakla birlikte tedavilerine başlanmıştır. Kulüp sağlık kurulumuzca durumları yakından takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Sporcu, teknik heyet ve personelin Kovid-19 testlerinin hastanede yapılmasının ardından tesislere girişlerinin sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tesislerimizde her türlü temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapılmış olup, gerekli medikal ürünler temin edilerek olası aksiliklere karşı üst düzey önlemler alınmıştır. Kulübümüz, pandemi süreci başladığından bu yana büyük bir disiplin ve hassasiyet içerisinde süreci yönetmiş olup, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan bütün imkanlarını seferber etmiştir. Bundan sonraki dönemde de aynı disiplin ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürecektir."

Öte yandan, Trabzonspor Kulübü de geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bordo-mavili takımın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Hekimoğlu Futbol Kulübü yardımcı antrenör ve masörüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.

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