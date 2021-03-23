Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! Hekimoğlu havada, Orhan karada vaka çözecek

Başrolünde Timuçin Esen'in yer aldığı Hekimoğlu dizisi, daha önce yayınlanmış olan House MD ya da Dr. House ismiyle bilinen dizinin Türkiye uyarlaması. Hekimoğlu dizisinde oldukça sıradışı bir doktor olan Ateş Hekimoğlu'nun sıradışı vakaları çözme süreci anlatılıyor.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu dizisi her salı günü saat 20.00'de Kanal D'de ekranlara geliyor.

HEKİMOĞLU 42. BÖLÜM 1. FRAGMAN

HEKİMOĞLU 42. BÖLÜM 2. FRAGMAN

HEKİMOĞLU 42. BÖLÜM 3. FRAGMAN

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu geçen hafta 41. bölümü ile ekrana geldi.

Dünyaca ünlü bir fotoğrafçı olan Berrak Kerem, stüdyosunda yaptığı bir fotoğraf çekimi sırasında inme geçirir. 40’lı yaşlarında uzun uğraşlar sonunda hamile kalmış oluşu, İpek’in Berrak’a kişisel bir yakınlık duymasına sebep olur. Hekimoğlu, İpek’i bu vakaya duygusal yaklaştığı için uyarsa da, İpek’in kimseyi dinlemeye niyeti yoktur. Hem Berrak’ı hem de karnındaki bebeği kurtarmak konusunda kararlıdır. Hekimoğlu ile aralarındaki fikir ayrılığı büyüyünce İpek vakayı devralır.

Daha önce hiç tatile gitmemiş olan Hekimoğlu, bir anda tatil planları yapmaya başlamıştır. Ekibi ve Orhan, Hekimoğlu'nun hiç bir yere gitmeyeceğinden neredeyse emindirler. Hekimoğlu için tek sorun tatil yerinde karar kılmaktır. İpek’in kendisinden vakayı devralmasını fırsat bilen Hekimoğlu, herkesin beklentisinin tersine tatil için tüm hazırlıklarını tamamlar.