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  4. Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! Hekimoğlu havada, Orhan karada vaka çözecek

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! Hekimoğlu havada, Orhan karada vaka çözecek

23.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin ilgi ile izlenen ve Dr. House dizisinden uyarlanmış olan Hekimoğlu dizisinin başrolünde Timuçin Esen yer alıyor. 42. bölümü ile bu hafta ekranlara gelecek olan Hekimoğlu dizisi, uçakta ortaya çıkan bir salgını ele alarak izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi hedefliyor.

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! Hekimoğlu havada, Orhan karada vaka çözecek

Başrolünde Timuçin Esen'in yer aldığı Hekimoğlu dizisi, daha önce yayınlanmış olan House MD ya da Dr. House ismiyle bilinen dizinin Türkiye uyarlaması. Hekimoğlu dizisinde oldukça sıradışı bir doktor olan Ateş Hekimoğlu'nun sıradışı vakaları çözme süreci anlatılıyor.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu dizisi her salı günü saat 20.00'de Kanal D'de ekranlara geliyor.

HEKİMOĞLU 42. BÖLÜM 1. FRAGMAN

HEKİMOĞLU 42. BÖLÜM 2. FRAGMAN

HEKİMOĞLU 42. BÖLÜM 3. FRAGMAN

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu geçen hafta 41. bölümü ile ekrana geldi.

Dünyaca ünlü bir fotoğrafçı olan Berrak Kerem, stüdyosunda yaptığı bir fotoğraf çekimi sırasında inme geçirir. 40’lı yaşlarında uzun uğraşlar sonunda hamile kalmış oluşu, İpek’in Berrak’a kişisel bir yakınlık duymasına sebep olur. Hekimoğlu, İpek’i bu vakaya duygusal yaklaştığı için uyarsa da, İpek’in kimseyi dinlemeye niyeti yoktur. Hem Berrak’ı hem de karnındaki bebeği kurtarmak konusunda kararlıdır. Hekimoğlu ile aralarındaki fikir ayrılığı büyüyünce İpek vakayı devralır.

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! Hekimoğlu havada, Orhan karada vaka çözecek

Daha önce hiç tatile gitmemiş olan Hekimoğlu, bir anda tatil planları yapmaya başlamıştır. Ekibi ve Orhan, Hekimoğlu'nun hiç bir yere gitmeyeceğinden neredeyse emindirler. Hekimoğlu için tek sorun tatil yerinde karar kılmaktır. İpek’in kendisinden vakayı devralmasını fırsat bilen Hekimoğlu, herkesin beklentisinin tersine tatil için tüm hazırlıklarını tamamlar.

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! Hekimoğlu havada, Orhan karada vaka çözecek

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu ve İpek,Amerika'da katıldıkları tıp sempozyumundan dönerken uçakta rahatsızlanan Koreli bir yolcuya yardım ederler. Vakanın sağlık durumunun giderek kötüleşmesine rağmen Hekimoğlu, ortada endişelenecek bir şeyin olmadığını düşünür. İpek ise uçakta bir salgın yaşanma ihtimalinden endişelidir. Uçağı geri döndürmek için elinden geleni yapar. Havada vaziyet giderek karmaşıklaşırken Hekimoğlu, bir uçak dolusu yolcuya ve elindeki kısıtlı imkanlara rağmen her şeyi başlatan Koreli yolcunun nesi olduğunu bulmak için elinden geleni yapar.

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! Hekimoğlu havada, Orhan karada vaka çözecek

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! Hekimoğlu havada, Orhan karada vaka çözecek

Hastanede ise ekip ve Orhan son derece ilginç bir vakayı Hekimoğlu olmadan çözmeye çalışır. Orta yaşlarda, sıradan bir kadın olan Figen ani gerçekleşen bilinç kaybı ile hastaneye getirilir. Ekip ve Orhan, kadının nesi olduğunu araştırırken Figen'in sağlık durumu giderek kötüleşir. Ve hikayesindeki anlatmadığı karanlık noktalar da bir bir açığa çıkar.

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! Hekimoğlu havada, Orhan karada vaka çözecek

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! Hekimoğlu havada, Orhan karada vaka çözecek

Uçakta bir salgın ihtimali konusunda İpek haklı mı? Hekimoğlu, durumu giderek kötüleşen Koreli yolcuyu kurtarabilecek mi? Hastanede canla başla Figen'i kurtarmak isteyen Orhan ve ekip, kadının nesi olduğunu bulabilecek mi?

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! Hekimoğlu havada, Orhan karada vaka çözecek

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! Hekimoğlu havada, Orhan karada vaka çözecek

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Hekimoğlu dizisi Timuçin Esen
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bu adam da oynuyor ya

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