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Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! İlik nakli yarışı!

06.04.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin ilgi ile izlenen ve Dr. House dizisinden uyarlanmış olan Hekimoğlu dizisinin başrolünde Timuçin Esen yer alıyor. 44. bölümü ile bu hafta ekranlara gelecek olan Hekimoğlu dizisinde geçen hafta Ateş, Memoli'nin önerisini kabul etti. Memoli ise yaptığı bir hata yüzünden hastasının ölümle burun buruna gelmesini kaldıramadı ve kendini affedemedi.

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! İlik nakli yarışı!

Başrolünde Timuçin Esen'in yer aldığı Hekimoğlu dizisi, daha önce yayınlanmış olan House MD ya da Dr. House ismiyle bilinen dizinin Türkiye uyarlaması. Hekimoğlu dizisinde oldukça sıradışı bir doktor olan Ateş Hekimoğlu'nun sıradışı vakaları çözme süreci anlatılıyor.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu dizisi her salı günü saat 20.00'de Kanal D'de ekranlara geliyor.

HEKİMOĞLU 44. BÖLÜM 1. FRAGMAN

HEKİMOĞLU 44. BÖLÜM 2. FRAGMAN

HEKİMOĞLU 44. BÖLÜM 3. FRAGMAN

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU? HEKİMOĞLU 43. BÖLÜM ÖZET

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! İlik nakli yarışı!

Ekip ve Hekimoğlu’nun vakayı çözme sürecinde içgüdülerini dinleyip insiyatif alan Mehmet Ali, hiç ummadığı bir sonuçla yüzleşmek zorunda kalır. Orhan ve İpek’in birlikte baş başa zaman geçirmelerinden farklı anlamlar çıkaran Hekimoğlu, ikiliyi yakın takibe alır. Bu takip Hekimoğlu’nu Orhan’ın eski evliliğinin derinlerine kadar götürecektir.

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! İlik nakli yarışı!

Ayrılık konuşmasından sonra Zeynep’in beklediği kadar kötü olmayan Emre’nin ikili konusunda başka planları vardır. Kendi geçmişi ve vaka arasında benzerlikler fark eden Mehmet Ali, genç kadına karşı ister istemez önyargılar geliştirir. Objektifliğini kaybedip Hekimoğluculuk oynamak Mehmet Ali’ye pahalıya patlayacaktır.

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! İlik nakli yarışı!

Hekimoğlu ve ekip Nur’u iyileştirebilecek mi? Orhan ve İpek arasında gerçekten bir şey var mı? Mehmet Ali nasıl bir son bekliyor?

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? HEKİMOĞLU 44. BÖLÜM

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! İlik nakli yarışı!

Orhan, yıllardır lösemi ile mücadele eden genç hastası Nihat’a, kardeşi Mete’den ilik nakli yapmaya hazırlandığı an Mete beklenmedik şekilde hapşırır. Mete’nin vücudunda bir enfeksiyon olma ihtimalinden şüphelenen Orhan, kanserli abiye, enfeksiyonlu kardeşten ilik nakli yapma riskini almaz ve Hekimoğlu’ndan yardım ister.

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! İlik nakli yarışı!

Küçük kardeşin hapşırmasına neyin neden olduğunu bulmak için kolları sıvayan Hekimoğlu ve ekibin vakayı çözmek için önünde 5 gün vardır.

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! İlik nakli yarışı!

Hekimoğlu ve ekip teşhis koymak için zamana karşı yarışırken kanserli abinin durumu giderek kötüleşmekte, hapşıran kardeşin ise belirtileri artmaktadır. Öyle ki aile bir noktada çocuklardan birinden vazgeçme kararıyla yüz yüze gelir.

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! İlik nakli yarışı!

Geçtiğimiz günlerde içgüdelirini dinleyip insitiyatif alan ve sonucunda vakanın ölümüne neden olan Mehmet Ali henüz kendini toparlayamaz. Emre ve Zeynep arasındaki “Salı günü aşk itirafı” geleneği ise tam gaz devam eder. Hekimoğlu’nun evinde yaşamaya başlayan Orhan’ın köpeği Bebek, isminin aksine tavırlar sergileyerek Hekimoğlu’nun sinirlerini zorlar.

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! İlik nakli yarışı!

Hekimoğlu ve ekip zamana karşı sürdürdükleri yarışı kazanabilecek mi? Orhan kanserli abiye kardeşinden ilik naklini zamanında yapabilecek mi? Mehmet Ali istifa konusunda kararlı mı?

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Kanal D Hekimoğlu dizisi
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