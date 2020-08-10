Hekimoğlu yeni sezondan ilk fragman yayınlandı! Belçim Bilgin Hekimoğlu dizisinde hangi rolde oynuyor?

Kanal D'de yayınlanan, dünyaca ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor Koronavirüs nedeniyle çekimleri Mart ayında durdurulan dizi son olarak 14. bölümüyle 7 Nisan Salı akşamı ekrana gelmişti.

BELÇİM BİLGİN HEKİMOĞLU DİZİSİNDE

Dizinin yeni sezon kadrosuna katılan ünlü oyu cu Belçim Bilgin, Hekimoğlu’nun eski karısı avukat Selin Kurt karakterini canlandıracak.



Selin, boşandıktan 5 yıl sonra yeni kocasının hastalığı nedeniyle Hekimoğlu’nun karşısına çıkar. Selin’in gelişiyle hastanede dengeler değişecektir.

HEKİMOĞLU YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Sevilen dizinin merakla beklenen yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı. Hekimoğlu yeni sezonda Ateş'i hastanede bekleyen büyük sürpriz ne? Ateş ve Zeynep arasında olanlar, nasıl bir sonuca yol açacak? İpek, bu ikili arasındaki durumu Orhan'a sorarak ne öğrenmek isteyecek?

Timuçin Esen, Kaan Yıldırım, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu 15. bölümüyle Eylül'de Kanal D'de olacak.



