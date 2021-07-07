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Helena Ciak, Fenerbahçe Öznur Kablo'da

07.07.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransız pivot Helena Ciak ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Helena Ciak, Fenerbahçe Öznur Kablo'da

Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransız oyuncu Helena Ciak'ı kadrosuna kattı. Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon yapılanması doğrultusunda 2'nci dış transferini yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, İsveçli oyuncu Amanda Zahui'nin ardından son iki sezonu Fransız ekibi, Lyon Asvel Feminin'de geçiren Helena Ciak'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli takımdan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Helena Ciak’a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.

31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Lyon Asvel Feminin formasıyla Kadınlar Euroleague'de 10.5 sayı, 6.6 ribaund, 1.4 asist, 1.1 blok ortalamaları yakalamıştı.

KAYNAK: DHA

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