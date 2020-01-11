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  4. Helikopter ambulans inme felç geçiren vatandaş için havalandı

Helikopter ambulans inme felç geçiren vatandaş için havalandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.01.2020 17:24 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde inme felç geçiren vatandaş helikopter ambulans ile Kayseri’ye sevk edildi.İlçede yaşayan ve inme felç geçiren 64 yaşındaki Sadık Bayrak’ın durumu ağırlaşınca sağlık ekiplerine bildirildi.

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde inme felç geçiren vatandaş helikopter ambulans ile Kayseri’ye sevk edildi.
İlçede yaşayan ve inme felç geçiren 64 yaşındaki Sadık Bayrak’ın durumu ağırlaşınca sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ne bağlı olan ambulans helikopter, ilçeye hareket etti. Sadık Bayrak’ı alan hava ambulansı, ileri tetkik ve tedavi için hastayı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. Bayrak, burada tedavi altına alındı.

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