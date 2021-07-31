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Helikopter pilotlarının çektiği görüntüler, Manavgat yangınının boyutunu gözler önüne seriyor

31.07.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden yangın söndürme faaliyetlerine başlıyor - Hava araçları, denizden ve yakındaki göletlerden su alarak yangına gün boyunca müdahale ediyor

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da yangın söndürme helikopteri pilotlarının müdahale sırasında çektiği görüntüler, yangının ne kadar geniş alana yayıldığını gösteriyor.

Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.

Havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden faaliyetlere başlıyor. Hava araçları, denizden ve yakındaki göletlerden su alarak alevlere müdahale ediyor.

Günde defalarca alevlere su döken helikopter pilotları, o anları da cep telefonlarıyla kaydetti. Pilotların müdahale sırasında çektiği görüntülerde, yangının verdiği zararı ve alevlerin büyüklüğü gözler önüne seriliyor.

Bölgede söndürülen alanlar drone ile de görüntülendi. Görüntülerde yanan evler ve ormanlık alanlar yer alıyor.

- Havadan pilotlar, yerden işçiler mücadele ediyor

Helikopter pilotlarının yoğun dumanlar arasındaki mücadelesine ise yerden orman işçileri ve itfaiye erleri eşlik ediyor.

Rüzgarla yayılan alevlere cansiperane müdahale eden ekiplere vatandaşlar da soğuk su taşıyor.

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