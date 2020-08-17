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  4. Helin Avşar yine çok iddialı! Hülya'dan 'Helal olsun' yorumu

Helin Avşar yine çok iddialı! Hülya'dan 'Helal olsun' yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 11:13 | Son Güncelleme

Özellikle son zamanlarda sosyal medya hesabından dikkat çekici paylaşımlarda bulunan Helin Avşar, yine farklı bir kareye imza attı.

Helin Avşar yine çok iddialı! Hülya'dan 'Helal olsun' yorumu

Karantina dönemini evinde geçiren ve bu süre zarfında pek de ortalarda görünmeyen Helin Avşar, normalleşme süreciyle birlikte sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.

Özellikle mayolu ve bikinili kareleriyle beğeni toplayan Helin Avşar, zaman zaman zorlu spor hareketlerini yaparken görüldüğü kareleri de takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Kısa bir süre önce amuda kalktığı bir pozu hesabından paylaşan Avşar, bu defa köprü duruşu hareketini yaptığı bir kareyi paylaştı. Helin’in bu paylaşımı çok sayıda beğeni alırken ablası Hülya Avşar’dan da “Azmine helal olsun” şeklinde bir yorum geldi.

helinavsar-instagram
Helin Avşar, ablasının yorumuna “Sayende” sözüyle teşekkür etti.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne yaparsan yap olmuyor....gerçi birilerinin gölgesinde ancak bu kadar...fazla zorlama incinirsin...
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