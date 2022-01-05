Hellbound dizisinin yıldızı Kim Mi Soo hayatını kaybetti

Memories ve Kyungmi's Worl filminde rol alarak adını tüm dünyaya duyuran oyuncu Netflix'te yayınlanan Hellbound isimli korku ve dram dizisiyle şöhreti yakaladı. Ünlü oyuncunun ölüm haberini bağlı olduğu Landscape Entertainment isimli ajans duyurdu.

ÇOK SAYIDA YAPIMDA ROL ALDI

Kim Mi Soo, Netflix'in çok sevilen Hellbound dizisinin yanı sıra 'Hi Bye Mama', 'The School Nurse Files', 'Yumi's Cells' gibi yapımlarda da oynadı.

HELLBOUND DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Korku-gerilim türündeki Hellbound, fantastik öğeleri de barındırıyor. Netflix’in resmi sayfasında dizinin konusu “Doğaüstü varlıkların insanları kanlı bir şekilde cezalandırarak cehenneme mahkum ettiği bir ortam, ilahi adalet temelinde kurulan dinî bir gruba zemin hazırlar” sözleriyle özetleniyor.

