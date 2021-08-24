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Helsinki Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Kanarya tur için Finlandiya’da!

24.08.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak için yarışan temsilcimiz Fenerbahçe, Finlandiya ekibi Helsinki ile rövanş mücadelesinde karşılaşacak. Kadıköy’deki ilk maçta 1-0’lık skor avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe, Helsinki deplasmanına galibiyet parolasıyla çıkıyor.

Helsinki Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Kanarya tur için Finlandiya’da!

Vitor Pereira yönetiminde HJK Helsinki karşısında ilk maçını Muhammed Gümüşkaya'nın 65. dakikada bulduğu golle 1-0 kazanan Fenerbahçe’ye beraberlik de yetecek. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Helsinki, temsilcimiz Fenerbahçe’yi saf dışı bırakmak için uğraşacak.

HELSİNKİ FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi’ndeki HJK Helsinki ile Fenerbahçe arasındaki rövanş maçı, 26 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele saat 19:00’da beIN Sports’tan yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi play offlarında ön elemeleri geçmek ve gruplara kalmak isteyen Fenerbahçe, ilk mücadeleyi Muhammed Gümüşkaya’nın bulduğu golle 1-0 kazanmıştı. Temsilcimiz, her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda gruplara katılacak.

FENERBAHÇE’DE HAZIRLIKLAR BAŞLADI

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki idmanda, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasına 11'de başlayan oyuncular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise çeşitli pas çalışmaları sonrası dar alanda çift kale maç oynayarak günü tamamlandı.

Mert Hakan Yandaş takımla birlikte çalışırken; Dimitris Pelkas, Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci'nin tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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