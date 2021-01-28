Helvacı’nın tarihi ve kültürüne mercek

Aliağa Belediyesi Kent Arşivi Projesi kapsamında Helvacı Mahallesine yönelik tarih ve kültür araştırması başladı.

Aliağa Belediyesi tarafından başlatılan Helvacı tarih ve kültürünün araştırılması çalışmaları kendisi de Helvacılı olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Halkbilimci Dilek İşler ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Antropolog Dr. Onur Hayırlı tarafından sürdürülüyor. Helvacı tarih ve kültürü çalışmalarını yürüten akademik heyet ve Aliağa Belediyesi Kent Arşivi personeli sahadaki çalışmalarına da başladı. Araştırmalar sonunda Helvacı’nın sözlü kültür mirası, giyim, kuşam ve barınma kültürü, ritüeller ve kutlamalar ile mutfak kültürü gün yüzüne çıkartılacak. Aliağa Kent Kitaplığı serisine bugüne kadar birbirinden değerli 14 kitap kazandıran Aliağa Belediyesi, Helvacı tarih ve kültür çalışmalarını da kitaplaştırarak okurlara armağan edecek.

Aliağa Belediyesi eski fotoğraf, belge ve eşyaları bekliyor

Aliağa Belediyesi, proje kapsamında aile yadigarı anılarla dolu, Helvacı’nın tarihine ışık tutan eski fotoğrafları Kent Arşivi’nde topluyor. Projeye katkı sunmak isteyen vatandaşlar, ellerindeki Helvacı ile ilgili eski fotoğrafları, arşiv niteliğindeki belgeleri, eski eşyaları Aliağa Belediyesi Helvacı hizmet birimine ya da merkez hizmet binası zemin katında faaliyet gösteren basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğüne elden teslim edebilecekleri gibi kentarsivi@aliaga.bel.tr adresine de e-posta ile gönderebilecek.

