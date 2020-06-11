Hem çok lezzetli hem de kilo aldırmıyor! İşte unsuz ve şekersiz kurabiye tarifi...

Tatlı krizinin ne zaman tutacağı belli olmuyor. Tabii diğer yandan tatlı yapmak ciddi bir efor ve zaman gerektirdiği gibi kilo alımını da beraberinde getiriyor. Tüm bu düşünceler içinde canınız tatlı istedikçe karamsarlığa kapılıyorsanız hiç gerek yok çünkü ister kendiniz, ister sevdikleriniz için birkaç malzemeyle hem sağlıklı hem pratik kurabiyeler hazırlayabilirsiniz.

SAĞLIĞINIZI DA TADINIZI DA BOZMAYAN YULAFLI MUZLU KURABİYE TARİFİ

Sağlıklı atıştırmalık dendiğinde pek çok kişi gibi siz de ilk olarak tatsız, iştah kesen tatlı tariflerini düşünüyor olabilirsiniz. Birçok açıdan bu düşüncenizde haklı olsanız da muz gibi fıstık ezmesi gibi doğal ve lezzetli besinlerden yararlanarak herkesin sevebileceği tatta kurabiyeler hazırlamak mümkün oluyor. Bu kurabiye tariflerinden biri de yulaflı muzlu kurabiye.

Yulaflı muzlu kurabiye için gereken malzemeler:

Bir su bardağı yulaf ezmesi

Bir avuç kuru üzüm

İki tane muz

Yulaflı muzlu kurabiye tarifi:

İlk olarak muzları bir çatal yardımıyla ezerek püre haline getirin.

Ardından tamamı püre haline gelmiş olan muzların içine yulafı ve kuru üzümleri ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra toplamda on tane olacak şekilde parçalara ayırın ve biçimlendirin.

Yağlı kağıtla kapladığınız fırın tepsisine kurabiyeleri dizdikten sonra önceden 175 derecede ısınmış olan fırına tepsiyi yerleştirin.

Son olarak kurabiyeler pembeleşinceye kadar yani yaklaşık 10 - 15 dakika boyunca aynı ısıda fırını çalıştırmaya devam edin.

Kurabiyeler pembeleşince de fırını kapatarak kurabiyeleri soğumaya bırakın.

BONUS: YULAFLI FISTIK EZMELİ KURABİYE TARİFİ

Hem sağlığınızı koruyabilecek hem de tatlı krizinizi dindirebilecek farklı bir alternatif daha ararsanız yulaflı fıstık ezmeli kurabiyeyi deneyebilirsiniz. Tıpkı ilk tarif gibi kısa sürede ve birkaç malzemeyle hazırlanan yulaflı fıstık ezmeli kurabiye de vazgeçilmezleriniz arasına girmeyi hak ediyor.