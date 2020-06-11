Hem çok lezzetli hem de kilo aldırmıyor! İşte unsuz ve şekersiz kurabiye tarifi...

Tatlı krizinin ne zaman tutacağı belli olmuyor. Tabii diğer yandan tatlı yapmak ciddi bir efor ve zaman gerektirdiği gibi kilo alımını da beraberinde getiriyor. Tüm bu düşünceler içinde canınız tatlı istedikçe karamsarlığa kapılıyorsanız hiç gerek yok çünkü ister kendiniz, ister sevdikleriniz için birkaç malzemeyle hem sağlıklı hem pratik kurabiyeler hazırlayabilirsiniz.
Sağlıklı atıştırmalık dendiğinde pek çok kişi gibi siz de ilk olarak tatsız, iştah kesen tatlı tariflerini düşünüyor olabilirsiniz. Birçok açıdan bu düşüncenizde haklı olsanız da muz gibi fıstık ezmesi gibi doğal ve lezzetli besinlerden yararlanarak herkesin sevebileceği tatta kurabiyeler hazırlamak mümkün oluyor. Bu kurabiye tariflerinden biri de yulaflı muzlu kurabiye.
Yulaflı muzlu kurabiye için gereken malzemeler:
Yulaflı muzlu kurabiye tarifi:
Hem sağlığınızı koruyabilecek hem de tatlı krizinizi dindirebilecek farklı bir alternatif daha ararsanız yulaflı fıstık ezmeli kurabiyeyi deneyebilirsiniz. Tıpkı ilk tarif gibi kısa sürede ve birkaç malzemeyle hazırlanan yulaflı fıstık ezmeli kurabiye de vazgeçilmezleriniz arasına girmeyi hak ediyor.
Yulaflı fıstık ezmeli kurabiye için gereken malzemeler:
Yulaflı fıstık ezmeli kurabiye tarifi:
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