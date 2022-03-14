Hem hekimlikte hem sporculukta omuz omuza çalışıyorlar

İSTANBUL (AA) - ELİF KÜÇÜK - Kardiyoloji asistan hekimleri Samet Uysal ve Barkın Kültürsay, omuz omuza çalıştıkları hastanenin yanı sıra spor alanında da iyi bir takım oluşturuyor.

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kardiyoloji biriminde 2019'da bir araya gelen Uysal ve Kültürsay'ın nöbet esnasında oluşan dostlukları, sporla olan bağlarını öğrenmeleriyle yeni bir boyut kazandı.

Biri koşu ile bisiklet diğeri ise yüzmede birçok kez başarı elde eden lisanslı sporcular, hastanede yolları kesiştikten sonra bir takım kurarak yüzme, koşu ve bisiklet etaplarından oluşan triatlon sporunu yapmaya karar verdi.

Koşu ve bisikletle uğraşan Uysal ile yüzmeyle ilgilenen Kültürsay, yoğun çalışma tempolarından kalan vakitlerde, antrenman yapmaya başladı.

Ekip, "Koşuyolu Heart Team" adıyla katıldıkları ve 2021'de ilk kez kıtalararası gerçekleştirilen Oral B İstanbul Boğaziçi Triatlon Yarışları'nda üçüncülük elde etti.

Farklı maratonlarda da ter döken ikili, uzun mesafe yarışlarında derece elde etmeyi amaçlıyor.

- "Nöbetten çıkıp uyumanız gerekirken benim koşmam gerekiyordu"

Samet Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010'da İstanbul Tıp Fakültesi'ni kazanması nedeniyle Bursa'dan İstanbul'a geldiğini anlattı.

Öğrencilik hayatında kilo almaya başladığını, ailesi İstanbul trafiğinden dolayı burada bisiklet sürmesini istemediği için koşuya yöneldiğini dile getiren Uysal, ilk koşusunu Zeytinburnu sahilinde yaptıktan sonra bunun bir alışkanlık haline dönüştüğünü söyledi.

Hiçbir tecrübesi olmamasına karşın 2014'te İstanbul Yarı Maratonu'na katıldığını, en son 100 kilometre ultra maraton koştuğunu ifade eden Uysal, öğrenciyken ve kardiyoloji asistanıyken koşmaya vakit ayırmasının zor olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Nöbetten çıkıp uyumanız gerekirken benim koşmam gerekiyordu. Çünkü başka vaktim kalmıyordu. Nöbet sayılarım azalıp, antrenmanlarım artmaya başlayınca, eskiden bitirmek için katıldığım koşularda bu sefer dereceler, madalyalar, ödüller almaya başladım."

- Eğlence maksatlı katıldıkları yarışmada üçüncü oldular

Asistan hekim Uysal, takım arkadaşı Kültürsay ile tanışma hikayelerinin hastanede başladığını, Kültürsay'ın önerisiyle koşu ve antrenmana birlikte çıkmaya başladıklarını söyledi.

Daha sonra arkadaşının triatlonda takım olmayı teklif ettiğini dile getiren Uysal, "Başta önemsemedim. 'Koşu ve bisiklet yarışlarım var. Buna nasıl gireceğiz?' diye kafamda arka plana attım. Ama havalar da ısınınca 'Deneyelim, neden olmasın. Hem de hastanemizin adını zikretmiş oluruz.' dedik. Koşuyolu Heart Team olarak bir takım kurduk." ifadelerini kullandı.

Samet Uysal, 2021'de düzenlenen İstanbul Boğaziçi Triatlonu'nda, Kültürsay'ın yüzme etabını tamamladığını, kendisinin de bisiklet ve koşuyu bitirdiğini, böylece yaş grubu kategorisinde üçüncülük elde ettiklerini kaydetti.

- "Bu iyi bir takım"

Asistan hekim Samet Uysal, Kültürsay ile takım arkadaşlıkları hakkında "Artık bir elmanın iki yarısı gibi olduk." diyerek, şunları kaydetti:

"Barkın başlıyor, ben devamını getiriyorum. O da çok iyi bir yüzücü. Koşu ve bisiklete de biraz benim zorumla başladı. Onda da şu an aşama kaydetmeye başladı. Birbirimizi pozitif geri bildirimlerle uyardığımız için sürekli 'şunu da yapalım, buna da katılalım' moduna giriyoruz. Bir de kurumun ismiyle bunu yapınca, doktor çevresinden de 'biz de sizinle gelelim koşalım, yüzelim' geri bildirimleri aldık. Bu iyi bir takım."

- Spor deneyimlerini kalp hastalarına aktarmayı hedefliyorlar

Kardiyoloji asistan hekimi Barkın Kültürsay da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2010'da mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü'nde eğitime başladığını söyledi.

Yatay geçişle 3 yıl önce Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldiğini belirten Kültürsay, kısanın ardından uzun mesafe, İstanbul ile Çanakkale boğazları gibi açık denizlerdeki yarışlara katıldığını kaydetti.

Koşuyolu'nda çalışmaya başladığında Uysal ile nöbet tutup akademik çalışmalar yaptıkça arkadaşlıklarını dışarıya taşıdıklarını dile getiren Kültürsay, sporda bir araya gelişlerini kardiyolojiyle de ilişkilendirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Kalp yetersizliği olan, kalp krizi geçiren, Kovid sonrası yapay dolaşım destek cihazına bağlı olan hastalar var. Bunların taburcu olduktan sonra fonksiyonel kapasiteleri çok kötü oluyor. Kardiyak rehabilitasyon ve başta egzersizin bu hastaların toparlanmasında çok önemli yeri var. Biz de 'Spor deneyimimizi, tecrübemizi hastalara nasıl aktarabiliriz?' diye düşünmeye başladık. Hastanenin de kardiyak rehabilitasyon imkanı var. Basit egzersizler, hem yaşam kalitesini artırma hem de hastalığın ilerleyişini azaltma imkanı sağlıyor. Biz de 'Tecrübemizi hastalarımıza nasıl aktarabiliriz?' diye düşünüyorduk. Tecrübemizin ve spordaki birikimimizin buna çok yardımı oldu. İleride de bu alanla ilgilenmek istiyoruz. Özellikle kalp yetersizliği olan, kalp krizi geçiren hastaların egzersizle yaşam kalitesini nasıl artırabiliriz, bunu hedefliyoruz."

- Kalp anatomisine hakim olmaları, antrenmanlarda fayda sağlıyor

Kültürsay, hastanenin kalp ekibinin ismiyle mümkün olduğunca tüm yarışlara katılmayı düşündüklerini belirtti.

Yüzme, koşu, bisiklet ve triatlonda hem farkındalık yaratacaklarını hem de sporu daha da geliştirebileceklerini ifade eden Kültürsay, "Çünkü kardiyoloji ve kalp damar fizyolojisine, anatomisine hakimiz. Antrenman teknikleriyle ilgili farklı, yeni şeyler bulabiliyoruz. Üstüne eklemek çok kolay oluyor. Bu şekilde hem kendimizi geliştiriyoruz hem de daha sonra bunu hastalara nasıl uyarlayabiliriz, diye düşünüyoruz. O yüzden, daha büyük yarış hedeflerimiz var. Belki daha uzun, açık deniz yarışları, kıtalararası yarışlar olabilir. Bunlara katılmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Uysal'ın kalp yetersizliğiyle, kendisinin ise akciğer tansiyonu ve diğer kalp hastalıklarıyla ilgilendiğine dikkati çeken Kültürsay, kardiyak rehabilitasyona çok ihtiyaç duyulan 2 alanda da birbirlerini tamamladıklarını kaydetti.

Kültürsay, "O bisiklet ve koşuda çok iyiyken ben kendimi yetersiz görüyorum. Ben de tam tersine ekibi yüzmede bir şekilde tamamlıyorum. O yüzden iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

