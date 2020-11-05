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Hem kilo verdiriyor hem de bağışıklığı güçlendiriyor!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 05.11.2020 08:47 | Son Güncelleme:
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Hem kilo verdiriyor hem de bağışıklığı güçlendiriyor!

Kış aylarında artan hareketsizlik, havaların soğuması derken vücutta yağlanma da kaçınılmazdır. Kış aylarında kilo artışını, bağışıklık sistemini de olumsuz yönde etkileyebilir. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Havva Kılınç , kış aylarında hem bağışıklık sistemini güçlendirmenin hem de kilo kontrolü sağlamanın yollarını açıkladı.

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Havva Kılınç hem bağışıklığı yüksek tutan hem de kilo alınmasını önleyecek beslenme önerilerinde bulunarak yeşil çaya dikkat çekti ve şunları söyledi: "Sıvı tüketimi arttırılmalı. Vücuttaki tüm metabolik tepkimelerin gerçekleşmesi için suya ihtiyaç vardır. Kadınlarda ortalama 2 litre erkeklerde ortalama 3 litre su tüketimine özen gösterilmelidir. Bağışıklığın arttırılmasına yardımcı olacak aynı zamanda antioksidan özelliğe sahip yeşil çay, beyaz çay, kuş burnu gibi bitki çaylarına yer verilmelidir."

HAREKET ARTIRILMALI

Vücuttaki kas kütlesini korumak amaçlı Haftada 3-4 kez 45 dakika egzersiz yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki kemik ve kasların en önemli besini egzersizdir. Birçok kronik hastalığın tedavisinde egzersizin önemli derecede olumlu etkisi vardır.

Sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilmelidir. Kış sebzelerinin hem bağışıklık hem de yağ yakımı üzerindeki etkileri çok daha fazladır. Karnabahar, brokoli, pırasa, ıspanak, lahana gibi sebzeleri tüketmeye özen göstermeli, aynı zamanda mevsim meyveleri olan elma, mandalina, portakal, nar, armut gibi meyveleri günlük beslenme programınıza dahil etmelisiniz.

Gün içerisinde birçok vitamin ve mineralden zengin aynı zamanda lif içeriği ile uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacak 5 porsiyon (2 porsiyon meyve, 3 porsiyon sebze) meyve ve sebzelere yer vermek önemlidir.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİLMELİ

Kalsiyumdan zengin olması ile bizi osteoporoza karşı koruyan hem kemik sağlığı hem diş sağlığı açısından çok önemli olan süt, peynir, yoğurt, kefir gibi süt ürünlerine günde 2-3 porsiyon olacak şekilde yer vermelisiniz.

Güçlü bağışıklık ve aynı zamanda kilo kontrolü ve duygu durumu üzerindeki etkileri kanıtlanmış olan D vitamininin en önemli kaynağı güneştir diyen Kılınç şunları söyledi: "Her gün saat 10.00-15.00 aralığında yüz ve kollar açık olacak şekilde güneş almak günlük alınması gereken D vitamini almış olmanızı sağlayacaktır. Mutlaka kış ayına girmeden önce bir uzman aracılığıyla D vitamini seviyeline baktırılmalı, eksiklik durumunda takviye kullanılmalıdır."

Haftada 2 kez Balık tüketilmelidir. En iyi omega-3 kaynağı olan Balığı hem bağışıklık hem zihinsel performans açısından haftada 2 kez yer vermek gerekir. Aynı zamanda ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişleri de sağlıklı yağ içeriği nedeni ile günde 1 avuç tüketmek gerekir. Kefir beslenmeye dahil edilmelidir.

Hem bağışıklığı destekleyen hem de sağlıklı bir bağırsak florası için olmazsa olmaz probiyotik bakteriler sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olarak, kilo verimine de destek sağlayacaktır. Besinlerden ise en iyi probiyotik kaynağı kefirdir.

HAFTADA 2 KEZ KURUBAKLAGİL

Kurubaklagiller (kurufasulye, nohut, mercimek, barbunya) Lif içerikleri ile hem daha uzun süre tok kalmanıza, hem daha dengeli kan seviyerlerine hem de bağırsak çalışmasına yardımcı olurlar. Kış aylarında özellikle haftada 2 öğün tüketmek önemlidir.


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