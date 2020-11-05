Hem kilo verdiriyor hem de bağışıklığı güçlendiriyor!

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Havva Kılınç hem bağışıklığı yüksek tutan hem de kilo alınmasını önleyecek beslenme önerilerinde bulunarak yeşil çaya dikkat çekti ve şunları söyledi: "Sıvı tüketimi arttırılmalı. Vücuttaki tüm metabolik tepkimelerin gerçekleşmesi için suya ihtiyaç vardır. Kadınlarda ortalama 2 litre erkeklerde ortalama 3 litre su tüketimine özen gösterilmelidir. Bağışıklığın arttırılmasına yardımcı olacak aynı zamanda antioksidan özelliğe sahip yeşil çay, beyaz çay, kuş burnu gibi bitki çaylarına yer verilmelidir."

HAREKET ARTIRILMALI

Vücuttaki kas kütlesini korumak amaçlı Haftada 3-4 kez 45 dakika egzersiz yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki kemik ve kasların en önemli besini egzersizdir. Birçok kronik hastalığın tedavisinde egzersizin önemli derecede olumlu etkisi vardır.

Sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilmelidir. Kış sebzelerinin hem bağışıklık hem de yağ yakımı üzerindeki etkileri çok daha fazladır. Karnabahar, brokoli, pırasa, ıspanak, lahana gibi sebzeleri tüketmeye özen göstermeli, aynı zamanda mevsim meyveleri olan elma, mandalina, portakal, nar, armut gibi meyveleri günlük beslenme programınıza dahil etmelisiniz.