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Hem meslek öğrenecekler hem de para kazanacaklar

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.02.2020 09:38 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR işbirliği ile ’’Bindallı’’ kursu açıldığı bildirildi.Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, yaptığı açıklamda, ’’Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile İŞKUR Çalışma ve İş Kurumu Kütahya İl Müdürlüğü işbirliğinde açılması planlanan Bindallı (Üç Etek) kursumuz 17 Şubat 2020 pazartesi günü Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Dinçay ve İŞKUR Kütahya İl Müdürlüğünden gelen görevli personeller Perihan İrisoy ve Mustafa Kaya’nın katılımıyla başladı.

Hem meslek öğrenecekler hem de para kazanacaklar

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR işbirliği ile ’’Bindallı’’ kursu açıldığı bildirildi.
Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, yaptığı açıklamda, ’’Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile İŞKUR Çalışma ve İş Kurumu Kütahya İl Müdürlüğü işbirliğinde açılması planlanan Bindallı (Üç Etek) kursumuz 17 Şubat 2020 pazartesi günü Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Dinçay ve İŞKUR Kütahya İl Müdürlüğünden gelen görevli personeller Perihan İrisoy ve Mustafa Kaya’nın katılımıyla başladı. Toplam 71 gün sürecek olan kursa 20 kadın kursiyer kayıt edildi. Kurumumuz El Sanatları Teknolojisi Öğretmeni Zühal Eyiğit’in kurs öğretmenliğinde haftanın beş günü devam edecek olan kursumuza katılan kursiyerler, meslek edinmenin yanında günlük 30 TL de ücret alacaklar’’ diye konuştu.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kütahya Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Paşaoğlu Eczanesi
Merkez
Peker Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
Şule Eczanesi
Tavsanli
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