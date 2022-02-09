Hem nefis hem sağlıklı: Deniz börülcesi tarifi

Çok şifalı ve bir o kadar lezzetli olan deniz börülcesi tüketiminin nasıl olacağı konusunda bazen zorluklar yaşayabiliyoruz. Ayıklanarak yapılan ve sarımsak, zeytinyağı gibi sağlıklı aroma vericilerle birleştirilen bu muhteşem lezzeti ara öğün olarak da tüketmek mümkün. Yoğurtlu börülce salatası ise efsane diyebiliriz. Sıklıkla meze olarak sunulan pek çok kişinin bayıla bayıla yediği deniz börülcesi salatası tarifimiz sizlerle! Üstelik 2 demet börülceden iki çeşit salata çıkarabileceksiniz!
MALZEMELER
2 demet deniz börülcesi
2 diş sarımsak
1 limon
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı soya sosu
Yeteri kadar tuz
HAZIRLANIŞI
İlk olarak aldığınız deniz börülcelerini bol suda iyi bir şekilde yıkayın.
Geniş bir yıkama kabının içerisine 2-3 litre soğuk su koyun.
Bu suyun içerisine 3 çorba kaşığı sirke ve 1 tatlı kaşığı karbonatı ilave edin.
Yıkadığınız deniz börülcelerini hazırladığınız sirkeli suyun içerisinde en az bir saat bekletin.
Ardından tekrar sudan geçirip haşlamaya geçin.
Derin ve geniş bir tencereyi ocağa alın ve bu tencerede 2 litre su kaynatın.
Hazırladığınız deniz börülcelerini kaynayan suyun içerisinde yaklaşık 10-15 dakika kadar haşlayın.
Süre sonunda deniz börülcelerini kaynayan sudan çıkarın ve hazırladığınız buzlu suyun içerisine daldırın.
Daha sonra, suyunu süzdürdüğünüz deniz börülcelerini dikkatli bir şekilde ayıklayın.
Ayıklama sırasında deniz börülcelerinin kök kısımlarından tutun ve yukarı doğru çekerek kılçıklarını tamamen uzaklaştırın.
Haşlanan ve ayıklanan deniz börülcelerini bir karıştırma kabına aktarın. 1kase börülceyi yoğurtlu yapmak için ayırın.
Diğer tarafta salatanızın sosunu hazırlayın.
2 diş sarımsağı incecik olacak şekilde dilimleyin.
Küçük bir karıştırma kabının içine, doğradığınız sarımsakları, zeytinyağını, limonu ve tuzu ekleyin. İyi bir şekilde karıştırın.
Karıştırma kabının içindeki deniz börülceleri ve salata sosunu birleştirip servis kasesine alın.
Üzerine karabiber serperek servis edin.
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