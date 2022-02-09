Hem nefis hem sağlıklı: Deniz börülcesi tarifi

Çok şifalı ve bir o kadar lezzetli olan deniz börülcesi tüketiminin nasıl olacağı konusunda bazen zorluklar yaşayabiliyoruz. Ayıklanarak yapılan ve sarımsak, zeytinyağı gibi sağlıklı aroma vericilerle birleştirilen bu muhteşem lezzeti ara öğün olarak da tüketmek mümkün. Yoğurtlu börülce salatası ise efsane diyebiliriz. Sıklıkla meze olarak sunulan pek çok kişinin bayıla bayıla yediği deniz börülcesi salatası tarifimiz sizlerle! Üstelik 2 demet börülceden iki çeşit salata çıkarabileceksiniz!

DENİZ BÖRÜLCESİ SALATASI TARİFİ

MALZEMELER

2 demet deniz börülcesi

2 diş sarımsak

1 limon

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı soya sosu

Yeteri kadar tuz

1 kase yoğurt (yoğurtlu salatasını yapmak için)

HAZIRLANIŞI