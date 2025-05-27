"Hemen ara hemen!" Küme düşen Hatayspor, Fenerbahçe'ye 4 attı! Mourinho'ya veryansın: "Bilerek yapıyor"

Fenerbahçe'de sezon başı tek parola şampiyonluktu. Transferler bu doğrultuda yapılırken, takım da dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho'ya emanet edilmişti. Büyük umutlarla başlanan sezonun sonunda ise son haftalara girilirken, Kayserispor ve Beşiktaş'a karşı yaşanan puan kayıpları Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolundan koparmıştı.

HATAYSPOR FENERBAHÇE'YE 4 GOL ATTI

Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe dün de ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Hatayspor'a 4-2'lik skorla mağlup oldu. Alınan kötü sonuç sonrası oklar tartışmaların hedefinde olan Jose Mourinho'ya döndü.

"'BİZ MOURİNHO'YLA DEVAM ETMEK İSTEMİYORUZ FUTBOLU' MU OYNADINIZ"

Nihat Kahveci, Hatayspor mağlubiyeti sonrası Kontraspor'da değerlendirmelerde bulundu. Sözlerine Hatayspor'u tebrik ederek başlayan Kahveci, "Fenerbahçe'ye küme düşmüş Hataysporlu futbolcular 22 dakikada 4 gol attı. 'Biz Mourinho'yla devam etmek istemiyoruz futbolu' mu oynadınız bana bunu açıklayın. Bu her yere çekilir. Bugün sahadaki oyuncuların özellikle golü yedikten sonraki ruh halleri, tutumlarından ben bunu anlıyorum" dedi.

"İSTAFAYI BEKLERİM DE ETMEZ, SEBEPLERİ VAR ÇÜNKÜ"

Mourinho'nun istifa etmeyeceğine de dikkat çeken Kahveci, "Mourinho'dan normalde maç sonu istifayı beklerim de etmez. Sebepleri var çünkü. Sebebi ne? Okan Buruk, Galatasaray Başkanı, MHK, hakemler, Federasyon Başkanı ama hiç aynaya bakıp ben de o sebeplerden biri miyim acaba der mi?" ifadelerini kullandı.

"BİZİ DİNLESEN ÇOK DAHA FARKLI OLUR"

Kahveci açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:



"Bugün 10 kişi kaldın, devre arası oyuncu değiştirmiyorsun. Senin bu maçı ağır oyuncularla alma ihtimalin yok. Hadi bizimle uğraşıyorsun, basınla uğraşıyorsun. Bizi dinlesen çok daha farklı olur bu arada. Bir takımın kalesinde kim olduğu belli olur, onu da anlamadık.

"BUNA BU KOZU VEREN ALİ KOÇ BAŞKAN VE YÖNETİMİN DE BÜYÜK SUÇU VAR"

Bizim bildiğimiz Mourinho bu değildi. Ama buna bu kozu veren Ali Koç Başkan ve yönetimin de büyük suçu var. Ben Ali Koç olsam, reels çekerim bir tane "Mourinho istifa" derim. Aylardır bağırıyorlar Ali Koç istifa diye, bir kere duydun mu Mourinho istifa diyeni. Kızan da kızsın bana, ben diyorum ağabey, Mourinho istifa! Net!

"İLK İŞ MOURİNHO İSTİFA DEDİM"

İlk iş attım reelsi Mourinho istifa dedim. Ali Koç olsam ikinci işim hemen olağanüstü genel kurula gidiyorum derim. Hemen ama hemen! Üçüncü olarak ben de adayım derim. Bir camianın mutluluğu 24 saat sürmez mi! Dün senin başka bir branşın Avrupa Şampiyonu oldu.

"BU SON NOKTA ARTIK"

Herkes onları övüyor, bu futbolculardan olsam bugün çıkıp kazanayım derim. Bu son nokta artık. Mert atılıyor, 10 kişi kalıyorsun 60. dakikalara kadar değişiklik yapmıyorsun. Koşan adamlara ihtiyaç duyduğun bir bölümde; Tadic, Dzeko, Talisca, En-Nesyri'yle hala devam ediyorsun oyunda.

"BENCE BİLEREK YAPIYOR, BEN BURADA KÖTÜ NİYET ARARIM"

Bence bilerek yapıyor. Bu kadar olamaz. 26 tane kupa almış. Bütün kupaları almış adamdan bu çıkıyorsa, ben burada kötü niyet ararım ağabey! Biz burada bunları konuşurken ben Mourinho düşmanı oldum. 20 dakika iyi oyun, 50 dakika futbol yok. Ben görüyorum geleni. Ekranda gösteriyorlar çocuklar ağlıyor, daha dün gülüyorlardı"