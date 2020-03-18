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Hendek Belediyesi dezenfektan çalışmalarına devam ediyor

SAKARYA HABERLERİ  | 18.03.2020 15:24 | Son Güncelleme

Korona virüse karşı Bakanlıklardan gelen genelge ve uyarıları uygulayan Hendek Belediyesi bir yandan dezenfektan harekatına devam ederken, halkın yoğun olarak kullandığı noktalarda köpüklü tazyikli su ile yıkama çalışması başlattı.Başkan Turgut Babaoğlu’nun talimatıyla korona virüs ile ilgili İçişleri Bakanlığından gelen genelgeler ve Sağlık Bakanlığından gelen uyarıları titizlikle dikkate alıp uygulayan Hendek Belediyesi, tedbiri elden bırakmıyor.

Korona virüse karşı Bakanlıklardan gelen genelge ve uyarıları uygulayan Hendek Belediyesi bir yandan dezenfektan harekatına devam ederken, halkın yoğun olarak kullandığı noktalarda köpüklü tazyikli su ile yıkama çalışması başlattı.
Başkan Turgut Babaoğlu’nun talimatıyla korona virüs ile ilgili İçişleri Bakanlığından gelen genelgeler ve Sağlık Bakanlığından gelen uyarıları titizlikle dikkate alıp uygulayan Hendek Belediyesi, tedbiri elden bırakmıyor. Ülkemizde ilk ölüme neden olan salgınla alakalı olarak tedbir çalışmalarını yoğunlaştıran Hendek Belediyesi, tüm sosyal ve kültürel etkinlikleri durdurmuştu. Vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskine karşılık tedbirlerini alan Hendek Belediyesi, dezenfektan harekatına devam ediyor.
Belediye hizmet binaları ve kamu binaları başta olmak üzere halkın yoğun olarak kullandığı alanda ilaçlamalar devam ediyor. Dezenfekte solüsyonu içeren ve ince püskürtme tekniği kullanan el ULV cihazıyla yapılan dezenfektan çalışmalarının yanı sıra, belediye hizmet binaları ve hizmet noktalarına standartlara uygun el dezenfektanı yerleştirildi. Diğer yandan ekipler cami bahçeleri başta olmak üzere halkın yoğun olarak kullandığı noktalarda köpüklü, tazyikli su ile yıkama işlemlerini sürdürüyor. Belediyenin tüm müdürlüklerinin Başkan Babaoğlu’nun talimatlarıyla süreçle ilgili hassasiyetle çalıştıkları belirtildi.
İlk vefat haberinin gelmesinin ardından dün gece sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Maalesef ilk kaybımızı verdik. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, korona virüsten bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıklayarak, vaka sayısının 98’e yükseldiği duyurdu. Dünyayı tehdit eden bu salgına karşı ulusal bir mücadele veriyoruz. Devletimiz tarafından alınan önlemlere ve tedbirlere harfiyen uymak hayati önem taşımaktadır. Bir süre lütfen sabır. Vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet ediliyorum. Rabbim milletimizi korusun. Hastalarımıza şifa versin” dedi.

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