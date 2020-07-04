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Hendek esnafı, havai fişek fabrikasındaki patlama anını anlattı

SAKARYA HABERLERİ  | 04.07.2020 19:07 | Son Güncelleme

Nurcan Şahin: "Birden camların esnediğini gördük. Camlar üzerimize geldi, vitrin mankenlerimiz yere düştü. Deprem olduğunu zannedip kaçtık, meğer büyük bir patlama yaşanmış" - Mikail Arslan: "Deprem oldu sandım, dışarı çıktım. O anda korku yaşadık"

Sakarya'nın Hendek ilçesi esnafı, havai fişek fabrikasındaki patlama anında yaşadıklarını anlattı.

İlçe merkezindeki esnaflardan Nurcan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla dükkan önünde otururken bir patlama sesi duyduklarını ve ilk anda deprem olduğunu zannettiklerini söyledi.

İlk anda şok yaşadıklarını aktaran Şahin, "Birden camların esnediğini gördük. Camlar üzerimize geldi, vitrin mankenlerimiz yere düştü. Deprem olduğunu zannedip kaçtık, meğer büyük bir patlama yaşanmış. Bu bizi bayağı etkiledi, çok üzüldük. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kayıplar da inşallah en kısa süre bulunur." diye konuştu.

Esnaflardan Mikail Arslan da o sırada dükkanda film izlediğini, sonrasında şiddetli ses duyduğunu dile getirdi.

O esnada rafların sallanmaya başladığını belirten Arslan, "Deprem oldu sandım, dışarı çıktım. O anda korku yaşadık, sonrasında bir patlama olduğunu öğrendik. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüz." ifadesini kullandı.

İlker Özcan ise "Çalışma arkadaşımla tezgahtaydık. Çok şiddetli bir ses duyduk. Deprem oluyor diye kendimi dışarı attım. Vitrindeki ürünler, camlar sallanmaya başladı. O telaşla eşimi aradım, o anda bir patlama daha hissedildi. Eşim o sırada çok korktu, kendisine dışarı çıkmasını söyledim. Sonrasında bu elim patlama olayını öğrendik. Rabb'im kimseyi böyle bir sınavla sınamasın. Çok üzücü bir durum." diye konuştu.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen, 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

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