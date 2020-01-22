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Hendek Kaymakamlığında uyuşturucu ile mücadele toplantısı

SAKARYA HABERLERİ  | 22.01.2020 17:09 | Son Güncelleme

Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır Başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda, ‘Uyuşturucu ile mücadele’ konulu toplantı düzenlendi.Toplantıya Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, Hendek Emniyet Müdürü Şevket İlhan ve diğer kurumların müdürleri katıldı.

Hendek Kaymakamlığında uyuşturucu ile mücadele toplantısı

Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır Başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda, ‘Uyuşturucu ile mücadele’ konulu toplantı düzenlendi.
Toplantıya Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, Hendek Emniyet Müdürü Şevket İlhan ve diğer kurumların müdürleri katıldı. Geçtiğimiz hafta Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir Başkanlığında düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele toplantısında bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirilip ilave alınacak tedbirler ele alınmıştı. İçişleri Bakanlığı’nın talimatlarıyla eş zamanlı olarak düzenlenen toplantıda Hendek Kaymakamı Acır ve ilçe protokolü, Hendek’te bağımlılıkla mücadele noktasında yapılan çalışmaları ele aldı.
2019 yılında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda 2020 yılında alınacak tedbirler gözden geçirilirken, metruk binaların yıkımı veya ıslahı, açık alanların ve okul çevrelerinin güvenliği değerlendirildi. Toplantıda sivil toplum kuruluşları ile işbirliği, okul yöneticileri ve ailelerle birlikte bilgilendirme faaliyetleri yeniden planlandı. Toplantıya katılanların çalışmalar hakkında bilgi vermesinin ardından Hendek’te bağımlılıkla mücadele noktasında çalışmaların yoğunlaştırılması kararlaştırıldı.

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