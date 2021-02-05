YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Hendek’te yeni doğan her bebek için bir fidan toprakla buluşuyor

Hendek’te yeni doğan her bebek için bir fidan toprakla buluşuyor

05.02.2021 12:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, ‘Hoş geldin bebek’ projesi kapsamında bebeklerin ailelerine hediyelerini teslim ederken, yeni doğan her bebeğin adını taşıyan fidanları da dikmeye başladıklarını açıkladı.Hendek Belediyesi, ‘Hoş geldin bebek’ projesiyle, bebeğin ilk dönem ihtiyaçlarını içeren hediye paketi ile yeni anne ve baba olan çiftleri ziyaret ederek mutluluklarına ortak oluyor.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, ‘Hoş geldin bebek’ projesi kapsamında bebeklerin ailelerine hediyelerini teslim ederken, yeni doğan her bebeğin adını taşıyan fidanları da dikmeye başladıklarını açıkladı.
Hendek Belediyesi, ‘Hoş geldin bebek’ projesiyle, bebeğin ilk dönem ihtiyaçlarını içeren hediye paketi ile yeni anne ve baba olan çiftleri ziyaret ederek mutluluklarına ortak oluyor. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, yeni doğan bebeklerin ailelerine hediyelerini teslim ederken, her bebeğin adını taşıyan fidanları da dikmeye başladıklarını açıkladı.
Yeni bebek sahibi olan aileleri ziyaret eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, göreve geldikleri günden bu yana 906 aileye bebek çantası hediye edildiğini söyledi. İçlerinde bebek bezi, yumuşatıcı, ıslak mendil ve şampuan seti gibi çeşitli bebek bakım ürünlerinin yer aldığı çantaları teslim alan aileler ise Başkan Babaoğlu’na teşekkür etti. Başkan Babaoğlu bebek çantasının yanı sıra önceden belirlenen alanlara yeni doğan bebeklerin adını taşıyan 11 farklı türde fidanlar dikildiği açıkladı. ‘Her bebek bir fidan’ projesi kapsamında fidanlar belediye personelleri tarafından toprakla buluşuyor.
Her bebeğin bir fidan olduğuna değinen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Çocuklarımız büyürken, fidanlarımızda bir taraftan yeşererek büyüyecek. Çocuklarımıza ve ailelerimize güzel bir hediye vermiş olduğumuzu düşünüyorum. Aynı zamanda çevreci bir anlayışla doğamızı da yeşillendiriyor, Hendek’i daha yeşil bir doğaya kavuşturmuş oluyoruz. Her bebeğimiz aslında bir fidan, onların sağlıklı, mutlu, huzurlu, uzun bir ömür yaşamasını temenni ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kare sonra bakın ne oldu!Bir kare sonra bakın ne oldu!
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!
1/

Sakarya Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:31
Sabah
07:58
Öğle
13:17
İkindi
16:01
Akşam
18:27
Yatsı
19:48

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Bilge Eczanesi
Adapazari
Çeşme Meydanı Eczanesi
Adapazari
Maltepe Eczanesi
Adapazari
Özgür Eczanesi
Yenikent
Cinal Eczanesi
Akyazi
Burak Okur Eczanesi
Arifiye
Anadolu Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığında Akyazı’ya kazandırılacak yatırım ve projeler konuşuldu

Tarım ve Orman Bakanlığında Akyazı’ya kazandırılacak yatırım ve projeler konuşuldu

Akyazı ilçe merkezi yenileniyor

Akyazı ilçe merkezi yenileniyor

Kaldırıldığı hastanede "şizofreni" tanısı konulunca serbest bırakılan sürücünün ceza almasını istiyor

Kaldırıldığı hastanede "şizofreni" tanısı konulunca serbest bırakılan sürücünün ceza almasını istiyor

Terör örgütünden kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütünden kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu

Akyazı’da iki sokak yenileniyor

Akyazı’da iki sokak yenileniyor

Hendek’e Mobil Atık Getirme Merkezi kuruldu

Hendek’e Mobil Atık Getirme Merkezi kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.