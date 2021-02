Hendek’te yeni doğan her bebek için bir fidan toprakla buluşuyor

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, ‘Hoş geldin bebek’ projesi kapsamında bebeklerin ailelerine hediyelerini teslim ederken, yeni doğan her bebeğin adını taşıyan fidanları da dikmeye başladıklarını açıkladı.

Hendek Belediyesi, ‘Hoş geldin bebek’ projesiyle, bebeğin ilk dönem ihtiyaçlarını içeren hediye paketi ile yeni anne ve baba olan çiftleri ziyaret ederek mutluluklarına ortak oluyor. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, yeni doğan bebeklerin ailelerine hediyelerini teslim ederken, her bebeğin adını taşıyan fidanları da dikmeye başladıklarını açıkladı.

Yeni bebek sahibi olan aileleri ziyaret eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, göreve geldikleri günden bu yana 906 aileye bebek çantası hediye edildiğini söyledi. İçlerinde bebek bezi, yumuşatıcı, ıslak mendil ve şampuan seti gibi çeşitli bebek bakım ürünlerinin yer aldığı çantaları teslim alan aileler ise Başkan Babaoğlu’na teşekkür etti. Başkan Babaoğlu bebek çantasının yanı sıra önceden belirlenen alanlara yeni doğan bebeklerin adını taşıyan 11 farklı türde fidanlar dikildiği açıkladı. ‘Her bebek bir fidan’ projesi kapsamında fidanlar belediye personelleri tarafından toprakla buluşuyor.

Her bebeğin bir fidan olduğuna değinen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Çocuklarımız büyürken, fidanlarımızda bir taraftan yeşererek büyüyecek. Çocuklarımıza ve ailelerimize güzel bir hediye vermiş olduğumuzu düşünüyorum. Aynı zamanda çevreci bir anlayışla doğamızı da yeşillendiriyor, Hendek’i daha yeşil bir doğaya kavuşturmuş oluyoruz. Her bebeğimiz aslında bir fidan, onların sağlıklı, mutlu, huzurlu, uzun bir ömür yaşamasını temenni ediyorum” dedi.