Henry Cavill öyle bir fotoğraf paylaştı ki ortalık karıştı

Monte Kristo Kontu, Stardust gibi filmlerde boy gösteren ancak 2012 yapımı Zack Synder'in yönettiği Man of Steel filminde Süperman'i canlandırarak büyük ün kazanan Henry Cavill, Instagram hesabından öyle bir gönderi paylaştı ki, hayranları merak içinde kaldı.

Henry Cavill, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Gizli bir proje? Ya da rastgele kelimeler bulunan bir avuç kağıt... Sanırım bekleyip görmeniz gerekecek." diye belirtti.

Paylaşılan fotoğraftaki kağıt üstünde yazılar epey bulanık ancak GamePressure adlı site Focus Magic programını kullanarak bulanıklığı biraz azalttı.

MASS EFFECT 3’TEN BİR BÖLÜM VAR

Kağıtta Cerberus, Reaper, Geth ve Tali'Zorah gibi Mass Effect ile ilişkili bazı kelimeler dikkat çekiyor. Mass Effect 3 Wikipedia sayfasından alınmış şu bölüm olduğu görülüyor:

"Following the events on Tuchanka and a failed coup by Cerberus to take over the Citadel, the quarians offer their support to the Alliance if Shepard helps them reclaim their homeworld, Rannoch, from the geth. Assisted by a quarian, either Tali'Zorah or Admiral Daro'Xen, Shepard boards a geth dreadnought and rescues a captive geth unit, either Legion or a facsimile occupied by a geth virtual intelligence (VI), then disables the Reaper control signal over the geth."

Bu da Henry Cavill'ın Mass Effect dizisi veya film projesi üzerinde çalıştığına dair spekülasyonlara yol açtı. Mass Effect serisinin yeni oyunundaki bir karakteri canlandırma ihtimali de var.