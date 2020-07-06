Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

Henry Onyekuru takımdan ayrıldı... Fransa’ya döndü. Galatasaray kariyeri tamamlandı.
Nijeryalı oyuncunun transferi için Fenerbahçe efsanelerinden Okocha devreye girmesine rağmen Onyekuru, Fatih Terim’e, “Türkiye’de Galatasaray’dan başka takımda oynamayacağım. Size söz veriyorum” ifadelerini kullandı. (Fotospor)
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