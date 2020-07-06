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Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.07.2020 14:24 | Son Güncelleme

Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru, takımdan ayrılırken, Fatih Terim'e söz verdi. Fenerbahçe ile adı anılan Onyekuru, Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynamayacağının sözünü verdi.

Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

Henry Onyekuru takımdan ayrıldı... Fransa’ya döndü. Galatasaray kariyeri tamamlandı.

Nijeryalı oyuncunun transferi için Fenerbahçe efsanelerinden Okocha devreye girmesine rağmen Onyekuru, Fatih Terim’e, “Türkiye’de Galatasaray’dan başka takımda oynamayacağım. Size söz veriyorum” ifadelerini kullandı. (Fotospor)


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