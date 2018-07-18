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Henry Onyekuru: Galatasaray'da kendimi evimde gibi hissediyorum

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.07.2018 22:43 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, PSV maçının ardından, "Burada kendimi evimde görüyorum. Bana inanılmaz bir sevgi var. En iyi şekilde hazırlanıp, yüzde 100'ümü vermeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Henry Onyekuru: Galatasaray'da kendimi evimde gibi hissediyorum

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, PSV Eindhoven maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Henry Onyekuru'nun maç değerlendirmesi...

"İyi bir maçtı. Mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde bir Valencia maçı var. Ona hazırlanmamız gerekiyor. İlk kez forma giydiğim ve Galatasaray taraftarının önüne çıktığım için çok mutluyum."

"İNANILMAZ BİR SEVGİ VAR"

"Burada kendimi evimde görüyorum. Bana inanılmaz bir sevgi var. En iyi şekilde hazırlanıp, yüzde 100'ümü vermeye çalışacağım."

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