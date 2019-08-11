SPOR

Henry Onyekuru Monaco'yla sözleşme imzalamak için Fransa'da!

FRANSA HABERLERİ  | 11.08.2019 16:53 | Son Güncelleme

Henry Onyekuru, yeni takımıyla sözleşme imzalamak üzere... Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren ve bonservisi Everton'da bulunan Onyekuru, Fransız ekibi Monaco'yla sözleşme imzalamak için bu ülkeye gitti.

Henry Onyekuru Monaco'yla sözleşme imzalamak için Fransa'da!

Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Henry Onyekuru ile transferde anlaşan Monaco, Nijeryalı futbolcunun vize problemini halletmesinin ardından imzayı attırdı.

22 yaşındaki futbolcu, Fransa'ya gidip Monaco ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sağlık kontrollerinden de geçen Onyekuru'nun transferinin resmileşmesi için ise Pazartesi gününün beklendiği kaydedildi.

15 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA BİTTİ

Monaco'nun Onyekuru transferi için Everton'a 15 milyon euro ödedeği belirtilirken genç futbolcu, 5 yıl boyunca Monaco forması için ter dökecek.

Onyekuru, geçen sezon Süper Lig'de 31 maça çıkarken 14 gol ve 5 asist kaydetti.

(Sporx)

Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin
Neymar depremi! Teklif açıklandıNeymar depremi! Teklif açıklandı
Falcao'da son dakika! Müjde gibi sözlerFalcao'da son dakika! Müjde gibi sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Henry Onyekuru monaco

En Çok Okunan Haberler

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Neymar depremi! Teklif açıklandı

Neymar depremi! Teklif açıklandı

Cengiz Ünder bombası! Dünya devi...

Cengiz Ünder bombası! Dünya devi...

Orhan Ak protestosu sürüyor

Orhan Ak protestosu sürüyor

Ömer Toprak resmen açıklandı!

Ömer Toprak resmen açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ribery şoku! O teklifi reddetti

Ribery şoku! O teklifi reddetti

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Neymar gerçeği ortaya çıktı!

Neymar gerçeği ortaya çıktı!

PSG'de Jordan etkisi

PSG'de Jordan etkisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Henry Onyekuru Monaco'yla sözleşme imzalamak için Fransa'da!

Onyekuru imzayı atıyor! İşte yeni takımı...

Neymar depremi! Teklif açıklandı

Neymar depremi! Teklif açıklandı

Falcao'da son dakika! Müjde gibi sözler

Falcao'da son dakika! Müjde gibi sözler

Lille'nin yeni transferi Yusuf Yazıcı Fransız basına tanıtıldı

Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla basının karşısında

Bordeaux, Laurent Koscielny ile sözleşme imzaladı

Koscielny resmen Bordeaux'da

Yusuf Yazıcı, Lille formasını giydi

İşte Yusuf'un forma numarası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.