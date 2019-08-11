Henry Onyekuru Monaco'yla sözleşme imzalamak için Fransa'da!

Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Henry Onyekuru ile transferde anlaşan Monaco, Nijeryalı futbolcunun vize problemini halletmesinin ardından imzayı attırdı.
22 yaşındaki futbolcu, Fransa'ya gidip Monaco ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sağlık kontrollerinden de geçen Onyekuru'nun transferinin resmileşmesi için ise Pazartesi gününün beklendiği kaydedildi.
15 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA BİTTİ
Monaco'nun Onyekuru transferi için Everton'a 15 milyon euro ödedeği belirtilirken genç futbolcu, 5 yıl boyunca Monaco forması için ter dökecek.
Onyekuru, geçen sezon Süper Lig'de 31 maça çıkarken 14 gol ve 5 asist kaydetti.
(Sporx)
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