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Hentbol: Erkekler 1. Ligi

21.04.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın ev sahipliği yaptığı Final Grubu'nda ilk gün maçları oynandı

İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler 1. Ligi Final Grubu'nun ilk gün maçları oynandı.

Tokat'taki Ali Yücel Spor Salonu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Seyhan Belediyespor-Zeytinburnu Irmak: 23-27

1955 Batman Belediyespor-Karabük Yenişehir: 37-39

Ordu Gençlerbirliği-Ümraniye Belediyespor: 29-32

Mihalıççık-Bahçelievler Belediyespor: 36-29

Final grubunu ilk üç sırada bitiren takımlar, Erkekler Süper Ligi'ne yükselecek.

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