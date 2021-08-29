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Hentbol: Erkekler Avrupa Ligi

29.08.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto: 22 - Rhein-Neckar Löwen: 42

Hentbol Erkekler Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanş maçında Spor Toto, Alman ekibi Rhein-Neckar Löwen'e 42-22 yenildi.

Östringen Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı da Rhein-Neckar Löwen'in 23-11 üstünlüğüyle tamamlandı.

Almanya'da dün yapılan ilk karşılaşmayı da 38-22 kaybeden Spor Toto, organizasyona veda etti.

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