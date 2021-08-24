Hentbol Kadın ve Erkekler Süper Lig'de fikstür belli oldu

Hentbol Kadın ve Erkekler Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.
Türkiye Hentbol Federasyondan (THF) yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu Kadın ve Erkekler Süper Lig fikstür ve kura çekiminin genel sekreter B. Mutlu Kadıoğlu tarafından çevrim içi olarak yapıldığı açıklandı.
Erkekler Süper Lig'de ilk hafta maçları şöyle:
18 Eylül Cumartesi:
Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor
Tokat Gençlikspor-Eskişehir Ormanspor
Köyceğiz Belediyespor-Spor Toto
Beykoz Belediyesi Gençlikspor-Hatay Spor
Mamak Belediyesi Gençlikspor- MYK Hentbol Spor
Antalyaspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor
(BAY) - Beşiktaş
Kadınlar Süper Lig'de ilk hafta maçları şöyle:
12 Eylül Pazar:
Konyaaltı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor
Antalya Anadolu Spor-Üsküdar Belediyespor
Anadolu Üniversitesi-EGO
Yenimahalle Belediyespor-Tekirdağ Spor
Araç Belediyespor-Görele Belediyespor
Yalıkavak Spor-Kastamonu Belediyespor
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