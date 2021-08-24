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Hentbol Kadın ve Erkekler Süper Lig'de fikstür belli oldu

24.08.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hentbol Kadın ve Erkekler Süper Lig'de fikstür belli oldu

Hentbol Kadın ve Erkekler Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyondan (THF) yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu Kadın ve Erkekler Süper Lig fikstür ve kura çekiminin genel sekreter B. Mutlu Kadıoğlu tarafından çevrim içi olarak yapıldığı açıklandı.

Erkekler Süper Lig'de ilk hafta maçları şöyle:

18 Eylül Cumartesi:

Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor

Tokat Gençlikspor-Eskişehir Ormanspor

Köyceğiz Belediyespor-Spor Toto

Beykoz Belediyesi Gençlikspor-Hatay Spor

Mamak Belediyesi Gençlikspor- MYK Hentbol Spor

Antalyaspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor

(BAY) - Beşiktaş

Kadınlar Süper Lig'de ilk hafta maçları şöyle:

12 Eylül Pazar:

Konyaaltı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor

Antalya Anadolu Spor-Üsküdar Belediyespor

Anadolu Üniversitesi-EGO

Yenimahalle Belediyespor-Tekirdağ Spor

Araç Belediyespor-Görele Belediyespor

Yalıkavak Spor-Kastamonu Belediyespor

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