Hentbol nedir, nasıl oynanır?

Takım sporları, sporun hızlı ve tempolu branşları arasında yer alır. Takım sporlarında koordinasyon ve çoklu aktivite oyunun dinamik yapısını güçlendirir. Sporcuların bireysel yetenekleri tek başına yeterli olmayabilir. Takım bilinciyle hareket etmek ve bir oyun planına sahip olmak gerekir. Ayrıca takımların kültürel ve geleneksel oyun felsefeleri de mevcuttur. Bu sportif başarının ilerisinde izleyicilerin taraftarlara dönüştüğü bağların kurulduğu takım/kulüp değerlerini oluşturur. İşlev ve kurallarına göre açık alanda kurulu stadyumlarda veya kapalı salonlarda gerçekleştirilebilir.

Stadyum genellikle daha yüksek seyirci kapasitesine ulaşabilen ve branşın özelliğine göre kum, çim veya toprak gibi zeminlere sahip spor alanlarıdır. Salonlar ise etrafı kapalı ve genellikle parke zemine sahip mekanlardır. Hentbol da popüler bir takımlı salon sporudur.

Hentbol nedir?

Hentbol, 7'si sahada olmak üzere toplam 12-14 oyuncudan oluşan iki takım arasında oynanan bir spordur. Hentbolda amaç topu rakip takımın kalesine ulaştırarak gol atmaktır. En fazla golü atan takım galip gelir. Basketbol ve futbolun elementlerini bir araya getirdiği söylenebilir.

Hentbol bir salon sporudur. Salon sporlarında taraftar ve sporcular birbirine oldukça yakındır. Zeminin parke olması "kayganlık" sağlar ve profesyonel sporcular zeminde kayar gibi ilerleyebilir. Hentbolun dinamikleri de bu aşamada başlar. Seyirci arzusunun yakın hissedilmesi temponun yüksekte tutulmasını destekler. Topun elle taşınması basketbolla benzerlik taşır. Basketboldan farklı olarak küçük topun bloklanması daha zordur. Sayı yapmak ise potaya göre çok daha büyük bir kaleye gol atılması ile olur. Bu sebeple hentbol hibrit bir spordan ziyade kendine özgüdür.

Hentbol nasıl oynanır?

Hentbolda iki takım birbirleriyle karşılaşır. Takımların her biri, 1 kaleci ve 6 saha oyuncusu (sol kanat, sol oyun kurucu, pivot, orta oyun kurucu, sağ oyun kurucu, sağ kanat) olmak üzere sahada 7 oyuncuya sahiptir. Sahadaki dağılımlar pozisyona göre belirlenir ve taktiğe uygun olarak şekillenir. Hentbol sahası 40m x 20m ölçülerinde dikdörtgen bir alandır. Sahanın tam ortasından bölünecek şekilde iki takımın yarı sahaları belirlenir. Takım yarı sahalarının kısa çizgilerinin ortasında "kale" bulur. Amaç topu rakip sahaya götürerek kale çizgisinden geçirmektir.

Kalede kaleciler görev yapar. Kalenin etrafında çizilmiş yarıçapı 6 metre olan yarım daire şeklinde bir kale alanı bulunur. Bu alan kalecilere özeldir ve saha oyuncularının ayağı çizgiye basmasında dahi faul kararı verilir. Kale alanına 7 metre olan çizgi penaltı çizgisidir ve 9 metre dışından geçen kesikli çizgi serbest atış çizgisi olarak belirlenmiştir. Maçlar hakem tarafından yönetilir ve büyükler kategorisinde her maç 15'er dakikalık iki devrereden 30 dakika olarak oynanır. Devre araları 10-15 dakika arasıdır. Beraberlik halinde 5'er dakikalık uzatma devreleri veya seri penaltı atışları kazananı belirler.

Hentbol kuralları nelerdir?

Hentbol kuralları oyunun dinamik koşullarda sürmesini teşvik eder. Oyuncular topu tuttukları anda 3 saniye içerisinde pas verme veya top sürme gibi bir eylemde bulunmak zorundadır. Oyuncular top elindeyken en fazla 3 adım atabilir. Daha fazla adım atabilmesi için topu sektirmesi gerekir.

Takımların ataklarını sonlandırması gerekir. Bir takım gol atmak için bir çaba göstermezse hakem kanaatiyle pasif kararı alınıp top hakkı rakibe geçebilir. Hentbolda temaslı oyun görece düşüktür. Savunma oyuncuları, hücum oyuncusunun önüne geçerek müdahale edebilir. Aşırı olarak değerlendirilen çekme, itme, tutma ve tehlikeli müdahaleler faul ile cezalandırılır.